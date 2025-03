Orti sociali a San Salvo, l'assessore Travaglini illustra il progetto

Gianmarco Travaglini, assessore alle Politiche sociali a San Salvo, presenta il progetto sperimentale degli orti sociali. Un appezzamento di terreno di proprietà del Comune in località Bosco Motticce verrà suddiviso ed assegnato ai cittadini che ne faranno richiesta.

“Il Comune di San Salvo in attuazione del Regolamento Comunale per la concessione e la conduzione degli orti comunali, approvato con delibera di C.C. n. 40 del 03/12/2024, al fine di promuovere il recupero ambientale di terreni incolti di proprietà comunale e stimolare la partecipazione a momenti di incontro, di aggregazione e di inserimento nella vita sociale dei singoli cittadini, indice un bando pubblico per la formazione della graduatoria per la concessione in uso temporaneo delle particelle ortive da adibire a coltivazione ad orto situate presso “Bosco Motticce” e per gli appezzamenti che eventualmente si renderanno disponibili.

Le particelle ortive verranno assegnate secondo l’ordine della graduatoria comunale, redatta ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale per la concessione e la conduzione degli orti comunali.”

Link modulo: https://mycity.s3.sbg.io.cloud.ovh.net/4437888/Modulo-domanda-orto-sociale.docx