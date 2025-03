Casalbordino al primo posto per numero di visite alle “Giornate FAI di Primavera”

Si sono concluse le “Giornate di Primavera” del FAI. La Delegazione di Vasto dell’associazione culturale ha scelto quest’anno di tornare a Casalbordino quest’anno. Sette percorsi che è stato possibile visitare con l’apertura di storici palazzi privati e luoghi normalmente non accessibili al pubblico. Due giorni di arte e cultura organizzati dal FAI con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, la Pro Loco, le associazioni culturali La Fenice, MeD e Nuovo Umanesimo, la Croce Rossa e la Protezione Civile “Madonna dell'Assunta”.

«Il contributo dei volontari, tra cui quelli della Protezione Civile “Madonna dell’Assunta”, associata FIR CB, è stato fondamentale per garantire l’ordine e parte della logistica, permettendo a migliaia di visitatori di scoprire e apprezzare luoghi spesso inaccessibili - sottolinea Enzo Dossi, responsabile Ufficio Stampa dell’associazione di protezione civile casalese presieduta da Tommaso Bucciarelli - il ruolo dei volontari della Protezione Civile è sempre più cruciale in Italia, soprattutto di fronte all’aumento di eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, ai rischi idrogeologici, alle emergenze sanitarie e non da ultimo l’assistenza e la collaborazione agli eventi culturali locali e nazionali».

Grandissima soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci per il grande successo della manifestazione: Casalbordino è stata al primo posto per numero visite tra Abruzzo e Molise. «Dopo un alcuni anni, abbiamo riospitato questo straordinario evento culturale nella nostra città, due giorni intensi, in cui abbiamo accolto migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, che hanno apprezzato la bellezza del nostro patrimonio storico e culturale – ha dichiarato al termine la vicesindaca Carla Zinni - tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia tra la Delegazione FAI di Vasto, la macchina comunale, le associazioni locali e l'istituto tecnico economico, un grande grazie ai proprietari dei palazzi che hanno dato la propria disponibilità ad aprire le dimore al pubblico, credo che la nostra città in queste due giornate abbia dimostrato di essere all'altezza nell'organizzazione di questi eventi».

«Sentiamoci fieri e orgogliosi di quanto è stato fatto, confidando che nella prossima estate tanti torneranno per vivere più a lungo Casalbordino - ha concluso Zinni che ha espresso - uno speciale grazie all'assessore Amerigo Tiberio per aver reso accessibili le tante aperture con il lavoro straordinario della manutenzione comunale».