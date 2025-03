E' realtà il nuovo “Innovation Training Center” alla Stellantis in Val di Sangro

“In un Paese come il nostro dove il mismatch di competenze è tra i più alti d’Europa, siamo fermamente convinti che per affrontare le sfide delle transizioni in atto, bisogna ripartire dal capitale umano e mettere al centro la sua formazione”.

La dichiarazione è di Giuseppe Ranalli, presidente della Fondazione ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica di Lanciano in occasione dell’inaugurazione dell’“Innovation Training Center” presso il complesso industriale Stellantis di Atessa in Val di Sangro.

“Digitalizzazione, transizione elettrica, efficientamento energetico, Intelligenza artificiale, cyber security sono solo alcune delle sfide che le nostre aziende stanno affrontando e, in questo quadro, soprattutto le pmi rischiano di essere lasciate indietro. Dobbiamo fare sistema, fare meglio e fare di più – continua Ranalli - per questo abbiamo deciso con tutti i soci della Fondazione, avvalendoci della grande collaborazione con Stellantis, il Polo Automotive e con la Regione Abruzzo, che sta dimostrando grande attenzione a questi temi, di dotarci di spazi idonei dedicati soprattutto alla formazione continua dei lavoratori, oltre che a quella di giovani tecnici, per sviluppare competenze adeguate alle sfide attuali e che sarà a disposizione di tutto il contesto produttivo abruzzese e dei partner della Fondazione”.

Il nuovo centro ha una superficie totale di oltre 300 mq, è dotato di 5 aule attrezzate per un totale di oltre 70 postazioni, 2 adibite alla formazione, rispettivamente con 25 e 16 postazioni, e una per attività miste tra laboratorio e formazione, che verrà allestito con attrezzature tecnologiche avanzate, con altre 30 postazioni, di una segreteria e uno spazio per orientamento. Il Centro sarà soprattutto dedicato ad attività di upskilling e reskilling dei dipendenti delle grandi e soprattutto delle piccole e medie imprese, oltre che dello stabilimento che lo ospita, attività che rappresentano oggi, non solo per le aziende, ma anche per i territori, fattori di competitività e di attrattività per nuove imprese insieme ad altri asset importanti come l’aggiornamento tecnologico.

“Il concetto di life long learning – aggiunge Antonio Maffei, direttore della Fondazione ITS Academy - è per la Fondazione ITS un aspetto importantissimo, che insieme alla formazione dei giovani tecnici attraverso i corsi ITS, rappresenta il completamento della sua mission. La scelta di localizzare questo importante spazio di innovazione e formazione presso lo stabilimento Stellantis di Atessa, lo stabilimento più importante operante in Abruzzo nel settore dell’automotive è stata determinata – aggiunge Maffei - sia dal prestigio e l’eccellenza dall’azienda e di tutta la filiera che rappresenta e sia dal suo ruolo “baricentrico” rispetto all’indotto e alle altre aziende del territorio.”

La partnership tra ITS Academy e Stellantis affonda le sue radici fin dal 2018 e ha visto il raggiungimento di importanti traguardi: come la formazione di Tecnici manutentori, utilizzati da tutta la filiera, e non ultimo il riconoscimento dato nel 2020 dalla Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien) del “Premio di Eccellenza Duale” come il miglior progetto italiano di integrazione fra Aziende e Scuola finalizzato all’inserimento di talenti nel mondo del lavoro”.

La Fondazione ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica, nata nel 2010 dalla volontà di 13 soci (IIS “Da Vinci – De Giorgio” Lanciano, IIS “U. Pomilio” Chieti, IIS “E. Mattei” Vasto, Provincia di Chieti, Comune di Lanciano, CNOS-FAP, SIA SERVIZI, Polo Innovazione Automotive Abruzzo, Università dell’Aquila, CCIAA di Chieti-Pescara, Soc. Cons. Sangro-Aventino a r.l., Consorzio Universitario Lanciano, ADECCO Italia Spa), rappresenta per sua natura la piattaforma di incontro tra domanda e offerta di competenze tra le aziende e il sistema di formazione e il mondo del lavoro. I corsi sono progettati e realizzati insieme alle più importanti realtà produttive regionali nell’ambito automotive, meccanico, componentistica, farmaceutico, agroalimentare e settore manifatturiero oltre che servizi ditali e cybersecurity. Aggiorna costantemente i programmi erogati nei suoi corsi proprio per adattarli ai cambiamenti in atto, per formare annualmente oltre 250 giovani tecnici sui profili professionali più richiesti dal sistema produttivo abruzzese, soprattutto manifatturiero; ha un livello occupazionale dei suoi diplomati superiore al 94% (ad un anno dal Diploma) ed è attiva su 4 sedi operative (Lanciano, Chieti, Avezzano e Teramo).