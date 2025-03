'Innovation Training Center' alla Stellantis: "Sinergia tra territorio, istituzioni e aziende private strada giusta"

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, insieme all’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Tiziana Magnacca, ha partecipato, ieri mattina, all’inaugurazione dell’Innovation Training Center negli impianti Stellantis di Atessa, in Val di Sangro.

L’iniziativa è della Fondazione ITS Academy Meccanica, Meccatronica e Informatica di Lanciano in collaborazione con Stellantis, per attivare un centro di formazione continua a sostegno delle imprese abruzzesi ed organizzare attività di upskilling e reskilling dei dipendenti in una fase di transizioni tecnologiche.

“La sinergia tra territorio, istituzioni e aziende private è la strada giusta – ha dichiarato Marsilio – capire qual è il genius loci, qual è lo spirito che anima un territorio, può arricchire l’esperienza di vita di tutti noi e delle nostre famiglie. Complimenti anche ai ragazzi che hanno fatto la scelta giusta – ha aggiunto – comprendendo bene quello che questo territorio può offrire e non a caso stanno puntando proprio sulla loro formazione per entrare nelle dinamiche occupazionali del territorio e magari continuare a vivere con le loro famiglie. Qui in Abruzzo, – ha proseguito – il lavoro c’è, l’industria cresce e può continuare a crescere, la stiamo rafforzando, difendendola anche sui tavoli nazionali. Stiamo continuando a investire molto – ha sottolineato il presidente- per permettere a questo territorio di avere capacità competitive e di produttività”.

All’iniziativa hanno partecipato anche rappresentanti delle imprese locali e i soci della Fondazione. L’ITS Academy, nato nel 2010 su spinta del Polo Automotive, forma annualmente oltre 250 giovani tecnici sui profili più richiesti dal sistema produttivo abruzzese, ha un livello occupazionale superiore al 94% (ad un anno dal diploma) ed opera su 4 sedi operative (Lanciano, Chieti, Avezzano e Teramo).