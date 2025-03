Erasmus degli adulti, delegazione spagnola dell'UniversitÃ  di Alicante a San Salvo

Una delegazione spagnola dell'Università Permanente di Alicante, giunta in Abruzzo nell'ambito del progetto "Scambio culturale Erasmus+ Educazione degli adulti" è stata accolta in Comune, a San Salvo, dal sindaco Emanuela De Nicolis.

Un incontro - si evidenzia in una nota diramata da palazzo di città - che ha favorito un ricco confronto culturale, durante il quale gli ospiti spagnoli hanno espresso il loro apprezzamento per San Salvo e per l'accoglienza ricevuta.

Il gruppo, arrivato domenica sera e seguito anche dalla consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, ha avuto modo di visitare i luoghi storici e caratteristici della città, interagire con i cittadini sansalvesi e partecipare ad alcune attività locali. Un'esperienza che ha permesso di creare legami più stretti tra le diverse comunità.

La delegazione ha poi proseguito la visita, i giorni successivi, nella sede della Pro Loco San Salvo, dove ha preso parte a una dimostrazione della tradizionale lavorazione dei pannelli dell'Infiorata all'uncinetto, un patrimonio immateriale che arricchisce la cultura della nostra città. Le artigiane locali, con la loro maestria, hanno mostrato la grande abilità necessaria per creare i magnifici pannelli che sono simbolo di arte, tradizione e cultura sansalvese. Gli ospiti sono rimasti affascinati dalla precisione e dalla dedizione che caratterizzano questa tradizione.

A seguire, presso il Centro Anziani (Assessorato alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini), la delegazione ha avuto il piacere di conoscere la tecnica di preparazione della pasta fatta in casa e degustare i piatti tipici della tradizione culinaria locale. Gli ospiti hanno apprezzato la qualità e la genuinità dei piatti, un vero racconto della storia e delle radici culinarie di San Salvo.

Delle bellissime giornate di condivisione e scambio che hanno reso ancora più forte il legame di amicizia e collaborazione tra le diverse culture e comunità.