Direttiva Bolkestein, alta l'attenzione sul tema

Si è svolto con ottimi riscontri a Vasto il convegno organizzato dal movimento Avanti Vasto dedicato alla Direttiva Bolkestein, un tema di grande attualità e rilevanza per il futuro del comparto economico locale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi esperti e avvocati specializzati, che hanno approfondito i diversi aspetti giuridici e normativi legati all’applicazione della direttiva europea.

All'incontro hanno preso parte anche tantissimi operatori economici e concessionari della città, che hanno affollato la sala dimostrando l’urgenza e l’interesse diffuso verso un tema che tocca da vicino il futuro delle concessioni demaniali marittime.

Particolarmente significativa la partecipazione dell’associazione Mare Libero, che ha portato un contributo al dibattito offrendo un punto di vista attento alla tutela dei beni comuni e alla trasparenza nell’uso del demanio.

Ha preso parte all’incontro anche il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di una gestione equilibrata e condivisa del demanio marittimo, annunciando l’impegno dell’Amministrazione ad approvare il nuovo Piano Demaniale entro il mese di giugno, passaggio fondamentale per dare certezze agli operatori e al territorio.

Il confronto, aperto e costruttivo, ha rappresentato un’occasione importante per fare chiarezza sulle prospettive legali e politiche legate alla Bolkestein, offrendo agli operatori strumenti utili per orientarsi in un contesto normativo ancora incerto.

Il movimento Avanti Vasto si è detto soddisfatto per la partecipazione e l’attenzione ricevuta, ribadendo l'impegno nel sostenere le esigenze del territorio e nel promuovere momenti di approfondimento e confronto reale con i cittadini e gli addetti ai lavori.