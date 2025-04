Alzheimer, Fresagrandinaria e Püttlingen unite nell'evento finale del progetto "EU4ALL – You Never Alone"

Si è tenuto sabato 12 aprile, presso l’aula polivalente di Fresagrandinaria, l’evento conclusivo del progetto europeo “EU4ALL – You Never Alone”, promosso dal Comune di Fresagrandinaria in collaborazione con la città tedesca di Püttlingen e il supporto tecnico dell’associazione Abruzzo in Europa.

Una settimana intensa di workshop, incontri di approfondimento, eventi di sensibilizzazione in sinergia con le scuole e con le associazioni del territorio impegnate nella tutela delle patologie dell’età senile e dell’Alzheimer: da martedì 8 a venerdì 11 aprile una delegazione di 25 rappresentanti del Comune di Püttlingen, gemellato con Fresagrandinaria da molti anni, hanno potuto visitare e conoscere realtà come la RSA “Il Chiostro” di Celenza Sul Trigno, il Centro Diurno "Il Nodo" di Miglianico e quello di San Salvo “L’Arcobaleno dei Ricordi” con il Consorzio Matrix, la Proloco locale e la Cooperativa di Comunità, con workshop laboratoriali alternati a momenti di condivisione motivazionale con l’esposizione dei lavori di gruppo realizzati dalle alunne e gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Fresagrandinaria, contribuendo ad un approfondimento in rete di una tematica importante per il futuro delle comunità.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Town Twinning del programma CERV, ha come obiettivi principali lo scambio di buone pratiche e la creazione di un nuovo modello di assistenza di comunità per il sostegno alle persone affette da Alzheimer e ai loro caregiver.

Davanti a una sala gremita, alla presenza di amministratori locali, di una nutrita delegazione tedesca e di esperti del settore provenienti da entrambe le città, si è tenuto un partecipato convegno dedicato all’elaborazione di nuove proposte da sottoporre alla UE e agli enti sovracomunali per migliorare l’assistenza e la qualità della vita dei malati e delle loro famiglie. L’incontro ha rappresentato il momento culminante di una settimana intensa di laboratori e attività condivise tra le due comunità, iniziata con l’arrivo in Abruzzo della delegazione di Püttlingen il 7 aprile.

Durante l’incontro finale, è emersa la proposta comune di costruire un nuovo modello di assistenza comunitaria, pensato su misura per le piccole realtà locali, e volontà di impegnarsi a promuovere maggiore consapevolezza sociale sul tema. Tra le proposte più interessanti emerse, anche lo sviluppo di un app innovativa a supporto delle persone affette da Alzheimer. All’incontro erano presenti in veste di supporto tecnico anche i consulenti di Abruzzo in Europa, associazione del Consiglio Regionale, presieduta dal Presidente Lorenzo Sospiri.