Nasce "Abruzzo in Movimento", comitato per il rilancio del trasporto ferroviario nel Sud Abruzzo

È ufficialmente nato il comitato "Abruzzo in Movimento", un'iniziativa che mira a dare voce alle crescenti criticità del trasporto ferroviario nel Sud Abruzzo e a promuovere azioni concrete per il suo miglioramento.

Il comitato è stato formalmente costituito in seguito a un proficuo incontro tenutosi il 16 aprile presso Pescara Tribunale, durante il quale si sono discusse le problematiche esistenti e posto le basi per un'azione coordinata.

Subito dopo l'incontro, il comitato "Abruzzo in Movimento" ha intrapreso i primi passi concreti, tra cu la formalizzazione della costituzione del comitato stesso.

Queste le cariche. Presidente: Rosa Pia de Martino, Vicepresidente: Sabrina Stanzione, Segretaria: Alessia Mancini, Consiglieri: Anita Di Francesco, Aurora Pierabella, Davide Baccile, Francesca Bucci, Aldo Facchino, Sara Ferrara.

Obiettivo prioritario la realizzazione di condizioni per un trasporto migliore in Abruzzo.

Il comitato "Abruzzo in Movimento" è ora presente anche sui social media per raggiungere un pubblico più ampio e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un sistema di trasporto ferroviario efficiente nel Sud Abruzzo. Potete seguirci su:

Instagram: comitato_abruzzoinmovimento

Facebook: Comitato Abruzzo in Movimento

Per qualsiasi informazione o per aderire all'iniziativa può essere contattato il comitato all'indirizzo email: comitatoabruzzoinmovimento@gmail.com

"Abruzzo in Movimento" - dicono i membri del sodalizio - è determinato a portare avanti le iniziative concordate con l'obiettivo di ottenere risposte concrete e miglioramenti tangibili per i cittadini e per il futuro del nostro territorio.