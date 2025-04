A San Salvo Marina attiva 'Maestosa', la ruota panoramica più grande d'Abruzzo

È ufficialmente attiva “Maestosa”, la ruota panoramica più grande d'Abruzzo, installata a San Salvo Marina.

L'attrazione resterà operativa fino al termine dell'estate (aperta nei week end e festivi fino al 15 giugno e tutti i giorni dal 16 giugno in poi), offrendo a residenti, turisti e visitatori “un'esperienza unica con una vista mozzafiato sulla costa adriatica”, si legge in una nota del Comune di San Salvo.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di destagionalizzazione del turismo, promosso per rendere San Salvo Marina una meta vivace e attrattiva in ogni periodo dell'anno.

La ruota panoramica rappresenta un simbolo di accoglienza e intrattenimento, capace di arricchire l’offerta turistica locale con un’attrazione adatta a tutte le età.

La ruota sarà attiva fino al termine della stagione estiva.