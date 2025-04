Doppio appuntamento con l'UniTre al Cynara-Festival del Carciofo

L' Università delle Tre Età di Cupello sarà presente al CYNARA - Festival del Carciofo di Cupello 2025 con due appuntamenti culturali.

Martedì 29 aprile sarà inaugurata la mostra fotografica collettiva “Mazzaferrata - il carciofo di Cupello”, curata da Fabio Bruno e Nicola Sammartino, nel Giardinetto Comunale in corso Giuseppe Mazzini/via Roma. La mostra resterà aperta tutto il giorno fino al 2 giugno e raccoglie foto dedicate al prodotto agricolo identitario ed iconico di Cupello, il marciofo mazzaferrata, realizzate dagli allievi del corso di Fotografia dell'UniTre Cupello tenuto da Nicola Sammartino

Mercoledì 30 aprile alle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Municipio sarà presentato il libro “Quello che resta”. Dopo i saluti di Fabio Bruno, presidente di UniTre Cupello, e di Graziana Di Florio, sindaco di Cupello, interverranno Massimo Pasqualone, critico letterario, e Giorgio Conti, docente di scrittura creativa per l'UniTre Cupello. La presentazione sarà arricchita dalle letture di Antonia Forte.

«In ogni scrittura si cela un patrimonio, un'eco di esperienze, di sogni e di verità nascoste. La scelta del titolo QUELLO CHE RESTA per questa raccolta, realizzata a margine del corso di Scrittura Creativa tenuto da Giorgio Conti per l'Università delle Tre Età di Cupello, nasce dal desiderio di celebrare ciò che, nonostante il fluire inesorabile del tempo, rimane impresso nelle pagine della memoria e nel cuore degli autori. - sottolinea Fabio Bruno - in un mondo in continuo divenire, dove le esperienze si mescolano e le emozioni si trasformano, ciò che resta diventa il simbolo di una presenza costante e di una traccia indelebile».