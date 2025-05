Sbloccati 17 milioni per la messa in sicurezza delle strade provinciali di Chieti

Le concessioni di finanziamento per gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento funzionale delle strade provinciali abruzzesi, sono state firmate a L’Aquila, come previsto nell’ambito dell’Accordo per la Coesione FSC 2021-2027.

Le risorse, 60 milioni di euro, sono così distribuite:

Provincia dell’Aquila € 16.437.228,00

Provincia di Chieti € 17.270.403,00

Provincia di Pescara € 9.946.033,00

Provincia di Teramo € 16.346.336,00

“Con la firma – ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – diamo un segnale concreto ai territori e ai cittadini. Le Province in maniera equa avranno ora le risorse necessarie per mettere in sicurezza e migliorare la viabilità secondaria, fondamentale per la vita quotidiana, per le attività economiche e per contrastare lo spopolamento delle aree interne e più disagiate che hanno difficoltà nei collegamenti”.

Presente l’assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture, Umberto D’Annuntiis, che ha sottolineato come “questi interventi siano il frutto di un lavoro di squadra tra Regione e Province, volto a garantire infrastrutture più sicure e moderne. Una risposta attesa da tempo che oggi diventa realtà un segnale importante per territori che dispongono di risorse sempre più limitate. Abbiamo effettuato – ha concluso l’assessore - una distribuzione basata sulla consistenza chilometrica di ciascuna area”.

Alla firma hanno partecipato i presidenti delle Province di L’Aquila, Pescara e Teramo, rispettivamente Angelo Caruso, Ottavio De Martinis, Camillo D’Angelo, e il vice presidente della Provincia di Chieti Arturo Scopino, soggetti attuatori degli interventi finanziati alla presenza di tecnici, del vice presidente Emanuele Imprudente e del consigliere regionale Francesco Prospero.

L’incontro ha segnato l’avvio delle attività istituzionali propedeutiche alla realizzazione degli interventi programmati sul territorio.