San Salvo conferma la Bandiera Blu

“Per la 28ª volta, la nostra meravigliosa costa conquista il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, simbolo di qualità delle acque, sostenibilità ambientale e servizi eccellenti. Prima volta nel 1992, poi ininterrottamente dal 1999 ad oggi. Un traguardo che parla di impegno, cura del territorio e amore per il nostro mare. Un orgoglio per tutta la comunità!”

Così una nota del Comune di San Salvo per l'annuncio della conferma della Bandiera Blu della Fee-Federazione Europea per l'Educazione Ambientale anche per la stagione estiva 2025.

Commenta il sindaco Emanuela De Nicolis: "La Bandiera Blu 2025 è il frutto di un lavoro amministrativo serio, costante e orientato alla qualità. È il riconoscimento di un impegno concreto nella tutela ambientale, nella programmazione attenta e nell’innalzamento degli standard dei servizi turistici. Questo risultato ci rende orgogliosi e conferma delle buone scelte fatte per valorizzare e proteggere la nostra costa. Ringrazio tutta la squadra amministrativa e chi ogni giorno contribuisce a rendere San Salvo un modello di eccellenza”.

L’assessore all’Ambiente Tony Faga: "Questo riconoscimento premia una visione chiara: investire in sostenibilità, tutela del mare e servizi efficienti. San Salvo continua a essere Bandiera Blu, un punto di riferimento per il turismo responsabile e di qualità."