A Tv2000 la testimonianza della Fattoria Vitafelice

9.000 in tutta Italia. È il numero di fattorie sociali esistenti in tutte le regioni italiane, luoghi rurali a contatto con la natura e gli animali che costruiscono cammini di inclusione, speranza, vita per persone fragili, emarginate, tra cui ex detenuti. Tra queste c’è la Fattoria Vitafelice di Casalbordino, fondata dal parroco don Silvio Santovito, cappellano della Casa Lavoro di Vasto.

L’esempio delle fattorie sociali, i percorsi sociali che portano avanti, è stato al centro di un focus di Coldiretti in occasione della festa di Sant’Antonio a gennaio celebrata anche in piazza San Pietro con la presenza di una delegazione abruzzese. «La nuova frontiera dell’agricoltura sociale con la capacità di offrire servizi e assistenza alle categorie più deboli, a partire dai disabili, proponendo un modello di welfare agricolo sostenuto da quasi 8 italiani su 10 (77%) che vedono nelle campagne un’opportunità per l’inclusione di persone in condizioni di svantaggio sociale o sanitario – sono state definite le fattorie sociali dall’associazione degli agricoltori - l’interazione con gli animali è uno degli aspetti più importanti del welfare rurale, un approccio innovativo che unisce l’agricoltura alle pratiche sociali, con l'obiettivo di promuovere l'inclusione sociale, il benessere e lo sviluppo sostenibile».

“Siamo noi”, trasmissione pomeridiana di Tv2000 condotta da Gabriella Facondo, ha dedicato una recente puntata alle fattorie sociali. Tra gli ospiti don Silvio Santovito che ha condiviso la testimonianza di Vitafelice, dei percorsi di re-inserimento sociale di ex detenuti e delle difficoltà che hanno dopo tanti anni anche nelle incombenze quotidiane e il suo percorso di fede. Dopo aver raccontato, emozionando e commuovendo anche la conduttrice, il recupero degli affetti familiari di un ex detenuto don Silvio ha concluso raccontando un episodio personale di diversi anni fa: in una precedente parrocchia subì un furto e, in quei momenti, pensò soltanto che voleva vederne gli autori dietro le sbarre, oggi dopo oltre dieci anni di Vitafelice quotidianamente scrive a magistrati chiedendo che persone possano uscire dal carcere e poter avere possibilità di ricostruire la propria vita.

È possibile rivedere la puntata sul sito di Tv2000 qui https://www.tv2000.it/siamonoi/2025/05/02/fattorie-sociali-dove-si-coltiva-inclusione-e-comunita/