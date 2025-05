Rete per il Territorio nel Medio e Alto Vastese contro la "speculazione eolica"

Inizierà domenica 25 maggio 2025, a Fresagrandinaria, la mobilitazione pubblica della Rete per il Territorio, contro la speculazione eolica in corso nelle aree interne dei comuni interessati.

Partita alcuni mesi fa dall’iniziativa dei Sindaci e delle cittadine e dei cittadini dei comuni del medio e alto Vastese, il movimento popolare si pone la finalità di mettere insieme tutto quanto già fatto finora da tutti i residenti, le associazioni, gli esperti e le persone sensibili a questa tematica che da ormai diversi anni interessa tutta l’area interna, in termini di riflessione e argomentazione sui progetti eolici in corso.

Un movimento di raccordo, dunque, e di mobilitazione popolare, che nei prossimi mesi si occuperà di realizzare incontri, passeggiate alla scoperta del territorio, riflessioni e proposte per un’alternativa energetica maggiormente sostenibile rispetto a quella delle progettazioni presentate.

Si parte da Fresagrandinaria domenica 25 maggio alle ore 9:00, presso la località “La Croce” all’altezza del Bivio tra Palmoli, Fresagrandinaria e Lentella, con una passeggiata itinerante in uno dei luoghi maggiormente interessati dagli impianti, per poi dirigersi, alle ore 11.00, presso l’aula polifunzionale in paese dove saranno esposti i contenuti delle osservazioni di contrasto prodotte dalle associazioni, dalle amministrazioni locali e dagli esperti.

L’obiettivo degli incontri, che successivamente si diffonderanno su tutti gli altri comuni, è quello di raggiungere quante più persone possibili nell’informazione, nella riflessione e nella discussione sulle problematiche generate dalle progettazioni eoliche proposte in questi mesi.

La finalità del movimento è quella di creare momenti di discussione e di allargare l’informazione e la partecipazione ai residenti dei comuni interessati, permettendo a tutti e tutte, con dati e fonti alla mano, di poter valutare autonomamente il proprio punto di vista su questo ambito di progettazione energetica, nella consapevolezza del futuro sostenibile di tutta l’area del Medio e Alto Vastese.

Agli incontri, organizzati grazie alla collaborazione tra cittadini e le istituzioni, interverranno gli esperti e le associazioni che hanno prodotto le osservazioni di contrasto, i sindaci, i rappresentanti istituzionali, i giornalisti locali che da anni seguono le informazioni sul tema, ai quali i cittadini e le cittadine potranno porre domande, dubbi, chiarimenti.

Gli incontri saranno aperti a tutti i residenti dei comuni interessati, sarà successivamente creato un canale di comunicazione e una rete di contatti per la partecipazione diffusa.