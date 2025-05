Al via dall’area industriale di San Salvo il tour degli europarlamentari promosso da Cna Abruzzo

Avvicinare i “palazzi di Bruxelles” al mondo delle micro e piccole imprese abruzzesi, alle prese con una difficile transizione ecologica, con il difficile scenario provocato dall’annuncio dei dazi americani che incidono pesantemente su tutta la filiera dell’automotive e sulle esportazioni. Mentre le giovani start-up innovative cercano di crescere e consolidarsi, e su tutti incombe la crisi strutturale del credito.

Parte lunedì prossimo, 26 maggio, dal nucleo industriale di San Salvo, la “Visita degli europarlamentari alle PMI abruzzesi”: un percorso ideale nel sistema produttivo regionale organizzato da Cna Abruzzo nell’ambito della “Settimana degli europarlamentari”, voluta a livello nazionale dalla confederazione artigiana, e che ha già toccato nelle scorse settimane altre regioni italiane.

Primo ospite in agenda - in un calendario messo a punto dopo un invito rivolto a tutte le forze politiche - è Danilo Della Valle, eletto al Parlamento di Bruxelles nel Movimento 5 Stelle. Il suo tour, aperto alla partecipazione degli organi di stampa, prenderà le mosse alle 9,30 all’interno del sito produttivo di San Salvo in via Marisa Bellisario: ad accompagnarlo saranno il presidente e il direttore della Cna Abruzzo, Savino Saraceni e Silvio Calice; il presidente e la direttrice della Cna provinciale, Cesare Altieri e Letizia Scastiglia. Prevista la presenza della sindaca della città, Emanuela De Nicolis.

Della Valle incontrerà “in presa diretta” diverse aziende, tutte associate alla Cna, tre delle quali legate alla filiera produttiva dell’automobile nelle sue diverse declinazioni (Ciavatta; D’Angrilli; Paolo e Annunziata Di Santo). Dopo di loro sarà la volta di una start-up innovativa (Nacom) e di un’azienda legata alla filiera dell’automazione meccanica e della robotica (Tcm). Chiusura della mattinata con una visita al Parco dei mestieri promosso dalla Cna e che ospita una decina di imprese.