Contrasto alla speculazione eolica nel Vastese interno, primo incontro itinerante a Fresagrandinaria

Confermato l’inizio del ciclo di passeggiate ecologiche in contrasto alla speculazione eolica nel Medio e Alto Vastese.

Appuntamento a Fresagrandinaria domenica 25 maggio alle ore 9, in località “La Croce”, al bivio con Lentella e Palmoli.

L’evento, organizzato dalla Rete per il Territorio che mette insieme i comuni interessati, le associazioni e le cittadine e i cittadini dei contesti destinatari delle ultime progettazioni sull’eolico, si costituirà come “data zero” per tutta una serie di appuntamenti dello stesso genere previsti nei prossimi mesi negli altri comuni.

“Questo movimento – spiega il sindaco di Fresagrandinaria Lino Giangiacomo – nasce dalla volontà e dall’impegno di numerosi abitanti che in questi mesi spontaneamente hanno messo insieme forze e competenze per organizzare il ciclo di manifestazioni ecologiche, in un bellissimo incontro di intenti con le amministrazioni dei comuni che hanno aderito alle iniziative” – “Obiettivo della manifestazione – continua il primo cittadino di Fresagrandinaria – è quello di informare gli abitanti dei nostri paesi sulla portata e sull’impatto delle progettazioni eoliche. L’informazione pubblica è il primo strumento di democrazia e tutti devono essere messi in condizione di conoscere i contenuti di questi progetti”.

All’iniziativa parteciperanno i sindaci dei comuni aderenti, alcune rappresentanze delle associazioni che hanno prodotto le osservazioni di contrasto alle progettazioni eoliche e la stampa locale.

La passeggiata prevedrà un percorso che dal Bivio Lentella proseguirà fino a Contrada Cerracchio, dove vi sarà un momento di incontro informativoper la popolazione e gli interventi degli esperti e degli amministratori, presso gli spazi esterni dell’Home Restaurant “Belvedere”.

Per coloro i quali non potranno prendere parte alla passeggiata ma vorranno ascoltare gli interventi e la discussione sul tema saranno messe a disposizione delle auto-navette.