San Salvo Marina conferma la Bandiera Verde dei pediatri italiani

San Salvo conquista, per il secondo anno consecutivo, la prestigiosa Bandiera Verde 2025, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località balneari a misura di bambino.

L’Abruzzo si conferma una delle regioni più virtuose con 11 località insignite su 158 italiane (San Salvo Marina, Vasto Marina, Ortona-Spiaggia Lido Saraceni, Pescara, Montesilvano, Silvi Marina, Pineto-Torre Cerrano, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto e Alba Adriatica).



La cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi si svolgerà proprio a San Salvo il prossimo 12 luglio, nella Sala consiliare del Municipio, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

"La scelta di organizzare la consegna delle Bandiere Verdi 2025 a San Salvo è stata dettata dall'apprezzamento per le realizzazioni e le iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale a favore dei bambini e delle famiglie. La spiaggia presenta i requisiti giusti, alla base delle Bandiere Verdi, come sabbia con sufficiente spazio tra gli ombrelloni, mare che non diventi subito alto, assistenti di spiaggia e servizi erogati dagli stabilimenti balneari. San Salvo ha potenziato le strutture a disposizione dei bambini, degli adolescenti ed in particolare ha predisposto nel lungomare strutture e luoghi per l'attività ludica e nello stesso tempo ha dato la possibilità di usufruire delle zone Verdi ombreggiate e delle piste ciclabili" dichiara il presidente del comitato scientifico, Prof. Italo Farnetani.

"Alla cerimonia di consegna, a cui sono invitati sindaci e ambasciatori, si affiancherà un convegno scientifico con autorevoli relatori di livello internazionale che dimostreranno come il mare e il sole possano essere elementi che favoriscono la guarigione di alcune malattie dermatologiche e nello stesso tempo, in un'altra sessione, verrà spiegato scientificamente come evitare incidenti e infortuni in spiaggia e come intervenire in caso di necessità".

"Siamo onorati di ospitare la cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2025. Cerchiamo, passo dopo passo, di rendere la nostra città sempre più accogliente per le famiglie" sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis. "La Bandiera Verde rappresenta una garanzia per chi sceglie San Salvo per le proprie vacanze. È un risultato frutto di lavoro e impegno quotidiano e investimenti mirati per portare la nostra città a essere sempre più bella e attrattiva".

"Abbiamo investito in servizi e infrastrutture per offrire un turismo sostenibile e di qualità" spiega l'assessore al Turismo Elisa Marinelli. "Il fatto che San Salvo sia stata scelta come sede nazionale della cerimonia è un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro territorio a livello nazionale e, per questo l, abbiamo organizzato una settimana ricca di eventi dedicati ai bambini e alla famiglia".

San Salvo si prepara, dunque, ad accogliere istituzioni, esperti e famiglie in una giornata che celebra le buone pratiche in ambito turistico e il diritto dei bambini a vacanze sicure, divertenti e salutari.