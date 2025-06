"Orto Sociale" a San Salvo: "Promuovere inclusione, sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio" .

Inaugurato ufficialmente l'"Orto Sociale" in località Bosco Motticce, un progetto del Comune di San Salvo curato dall'Assessorato alle Politiche sociali ideato per promuovere l’inclusione, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del territorio.

Realizzato su un’area comunale di circa 6.000 metri quadrati, l’orto è suddiviso in lotti assegnati a cittadini residenti, con priorità per le categorie più vulnerabili, come anziani, disoccupati e studenti.

L’iniziativa - ha sottolineato nel suo intervento l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini - intende favorire uno stile di vita sano attraverso la coltivazione biologica e l’utilizzo di tecniche agricole sostenibili.

All’evento inaugurale presenti, tra gli altri, oltre allo stesso assessore Travaglini, il sindaco Emanuela De Nicolis e il presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca.

Il pomeriggio inaugurale è stato accompagnato da un momento di intrattenimento musicale e da una merenda “contadina” con la collaborazione della Pro Loco San Salvo offerta a tutti i presenti.