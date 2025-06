A San Salvo il Punto Locale Eurodesk e Spazio Co-Working

Il Punto Loicale Eurodesk è un nuovo punto della rete nazionale, il terzo in Abruzzo, nato per offrire supporto e orientamento sulle opportunità europee rivolte ai giovani; è la rete ufficiale della Commissione Europea a supporto dei programmi Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà.

La sua mission - si evidenzia in una nota - è quella di rendere l’Europa più vicina e accessibile alle nuove generazioni, fornendo informazioni chiare e strumenti concreti per vivere esperienze di mobilità, apprendimento, formazione e volontariato. Lo sportello offrirà servizi gratuiti di informazione e consulenza, rivolti non solo a studenti e studentesse, ma anche a giovani lavoratori, disoccupati, volontari, associazioni, scuole e realtà del territorio.



Lo Spazio Co-Working è un ufficio condiviso che offre postazioni di lavoro, connessione internet ad alta velocità, sale riunioni e, a volte, attrezzature specifiche (come stampanti 3D, studi di registrazione o laboratori artigianali, a seconda della vocazione del centro culturale). La differenza chiave rispetto a un normale co-working sta nella sua integrazione all'interno di un centro culturale. Questo significa che il co-working non è solo un luogo dove svolgere le proprie attività lavorative, ma è anche: polo di idee e creatività, spazio di eventi e formazione, comunità interdisciplinare e accesso a risorse aggiuntive. E' ideale per freelance e startup, studenti, creativi, artisti, telelavoratori, giovani professionisti. E' importante per networking, flessibilità, riduzione dei costi, stimolo della creatività, senso di comunità, eventi e workshop.