La 'Notte Romantica' nei borghi più belli d'Abruzzo

Torna anche quest’anno, nella magica notte del solstizio d’estate, sabato 21 giugno, la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, una delle manifestazioni più attese del calendario nazionale.

Per il territorio di Abruzzo e Molise saranno 18 i borghi coinvolti: Abbateggio, Bugnara, Campli, Caramanico Terme, Casoli, Castel del Monte, Città Sant’Angelo, Civitella del Tronto, Crecchio, Frosolone, Guardiagrele, Navelli, Oratino, Pacentro, Penne, Rocca San Giovanni, Santo Stefano di Sessanio, Scanno e Tagliacozzo.

Un evento che coniuga romanticismo, arte, cultura e tradizione gastronomica, giunto alla decima edizione nazionale, e che in Abruzzo e Molise ha assunto negli anni un ruolo centrale nella promozione del patrimonio materiale e immateriale delle aree interne.

La presentazione con il consigliere regionale Antonio Di Marco e i sindaci di Rocca San Giovanni, Pacentro, Penne, Abbateggio e Casoli.

“È un momento identitario, autentico e fortemente partecipato che sostiene l’esigenza di porre attenzione sempre più solida sulle aree interne e farlo con tutti i modi possibili, eventi compresi – dichiara Antonio Di Marco, consigliere regionale e presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise – Un intento che unisce borghi, amministrazioni e comunità e che si esprime anche attraverso questo genere di iniziative. La notte romantica si svolge all’unisono in tutta l’Italia dei borghi nella rete dell’associazione. Si articola attorno ai temi dell’amore, della bellezza e della valorizzazione del territorio, ma la Notte dà voce anche ad altre esigenze, che sono quelle che quotidianamente i borghi e le loro comunità devono affrontare. Quest'anno celebriamo la decima edizione con ancora più entusiasmo, allargando le adesioni e puntando su un filo conduttore che esprime al meglio la nostra identità: l’Amore per il nostro cibo, legame inscindibile tra territorio e tradizione”. Durante la serata, i borghi organizzeranno una fitta rete di eventi: spettacoli teatrali, concerti, mostre, installazioni, visite guidate, degustazioni, momenti artistici ed esperienziali, tutti a tema romantico. Al centro, l’enogastronomia locale con workshop, contest e percorsi del gusto che raccontano la passione delle comunità per i prodotti della propria terra. Immancabile anche il dessert ufficiale “Pensiero d’Amore”, creato appositamente per la serata, che sarà servito nei ristoranti aderenti all’iniziativa e avrà sapore e forma diversi di borgo in borgo. I borghi si vestiranno di poesia con palloncini biodegradabili brandizzati “Notte Romantica”, distribuiti ai visitatori per creare un’atmosfera sognante tra vicoli, piazze e scorci antichi. Infine, il momento più atteso: il bacio di mezzanotte, in piazza, tra tutte le coppie presenti, per suggellare una notte che celebra l’amore in tutte le sue forme. L’invito è aperto a tutti: venite a vivere una serata unica, nel segno dell’emozione, del sentimento e della meraviglia dei nostri borghi