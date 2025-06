Nuova rottura nella condotta idrica principale, rubinetti a secco in diversi comuni

Si comunica che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Sant’Amico nel comune di Archi, dalla mattinata di oggi, 24 giugno, fino alle ore mattutine di mercoledì 25, verrà sospesa la normale fornitura idrica nei comuni di:

Altino per gli utenti di Selva di Altino; Archi per gli utenti di Piane d’Archi; Atessa per gli utenti di Montemarcone, San Luca, Piazzano, Via Degli Orti, Saletti, Colle Comune, Piana Vacante, Piana Matteo, Collepietre, Zona Industriale, Acquaviva, Piana La Fara; Casalbordino; Casoli per gli utenti di Colle Marco; Cupello; Furci; Gissi; Monteodorisio; Paglieta per gli utenti Sinaglia, Marraone, Saletti; Perano per gli utenti di Fondolfi; Pollutri; San Buono; San Salvo esclusi utenti zona Marina; Scerni; Torino di Sangro; Vasto esclusi utenti zona Marina; Villalfonsina.

Il servizio - si legge in una nota della Sasi, la società che gestisce il servizio idrico in larga parte del territorio provinciale di Chieti - verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.

Foto archivio Sasi