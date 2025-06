A Fresagrandinaria la cerimonia di premiazione del progetto EU4ALL

La Cancelleria del Land della Saar in Germania, unitamente alle assemblee delle città e dei comuni, al consiglio provinciale e all’Accademia per gli studi europei di Otzenhausen, come ogni anno ha onorato l’impegno dei comuni per l’Europa nell’evento di premiazione dedicato, in quest’edizione, ai settantacinque anni della dichiarazione di Schumann. Nella premiazione dei progetti virtuosi per gli scambi europei, il secondo premio è andato alla città di Pűttlingen, da molti anni gemellato con il Comune di Fresagrandinaria, per il progetto europeo “EU4ALL, You Never Alone” sulle demenze, realizzato in coprogettazione dalle due comunità italiana e tedesca, che si è svolto con grande successo nel mese di aprile nel comune dell’entroterra abruzzese. Il progetto ha avuto l’obiettivo di mettere insieme esperienze, prassi e prospettive per la prevenzione, la cura e il sostegno delle demenze in Italia e in Germania, attraverso un’esperienza formativa sul campo condivisa tra i due comuni gemellati nei contesti di cura e ricerca per la demenza e l’Alzheimer nella provincia di Chieti.

“Un riconoscimento di grande spessore – afferma il Sindaco Lino Giangiacomo – che rafforza lo storico partenariato tra Fresagrandinaria e Pűttlingen, nato in virtù della storia emigrante della numerosa comunità fresana tutt’ora presente nella città della Saarland. Un gemellaggio che oggi, con questa esperienza di co-progettazione europea, apre a scenari importanti per il futuro, dove la conoscenza reciproca tra le due realtà diventa uno strumento attivo e concreto per la costruzione condivisa di buone pratiche di sviluppo per le comunità”.

Un partenariato attivo che proseguirà nel mese di luglio, con il raduno dei giovani europei, per il quale la collaborazione tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella ha permesso la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi dei due paesi dell’entroterra vastese in un importante avvenimento per gli scambi giovanili e per l’integrazione in ottica comunitaria.