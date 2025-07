Dieci Pro Loco unite per un unico calendario estivo

Un calendario unico per presentare a residenti e turisti un’offerta diversificata, ma unita come territorio. È quello elaborato dalle Pro Loco che hanno risposto all’appello dei rappresentanti dell’area vastese dell’Unpli della provincia di Chieti.

Tanti appuntamenti dalle innumerevoli sfaccettature che raccontano l’impegno e la vivacità delle singole associazioni locali: cultura, musica, gusto, natura, sport e divertimento sono gli ingredienti per un’estate da passare insieme nei centri del Vastese.

Una varietà che, inoltre, testimoniano il ruolo e la mission delle Pro Loco nel tramandare le tradizioni e quel patrimonio immateriale che contraddistinguono ogni realtà.

Fatto non di secondaria importanza, inoltre, la rete tra le singole associazioni, consapevoli che solo così è possibile crescere insieme al territorio.

Il calendario condiviso dell’estate 2025 è il primo “esperimento” in questa direzione, l’obiettivo è ripeterlo anche in futuro (non solo d’estate) coinvolgendo ancora più associazioni.

Il progetto è stato accolto favorevolmente dal presidente dell’Unpli Chieti, Sergio Carafa: «La presentazione di questo calendario rappresenta un momento di grande rilievo per l’intero territorio del Vastese, confermando come la rete delle Pro Loco, operando in sinergia, sia in grado di generare valore aggiunto e promozione autentica delle nostre comunità. Desidero rivolgere un plauso sentito a tutte le Pro Loco coinvolte, per l’eccellente lavoro svolto, la passione e la cura con cui hanno progettato iniziative di alta qualità. Questo calendario non è solo un elenco di eventi, ma l’espressione viva di comunità radicate nella tradizione e aperte a un futuro di crescita e innovazione».