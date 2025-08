"Radici" di Giuseppe Colangelo, la presentazione a Castiglione Messer Marino

Appuntamento sabato 9 agosto, alle ore 18, in Via Istonia/Via Roma a Castiglione Messer Marino per la presentazione del monumento “Radici - Castiglionesi nel mondo”, opera dello scultore Giuseppe Colangelo.

DI COSA SI PARLA. Lo stemma di un paese va oltre una semplice figura, esso racconta le sue radici e la sua storia. Da una parte un castello, dall’altra un leone rampante, lo stemma di Castiglione Messer Marino ne è l’esempio: una rappresentazione della sua origine e della sua fierezza.

Questa volta rappresentato in pietra, attraverso una scultura che però va oltre avvolgendo i simboli di questo paese con le onde del vento, un flusso, che ricorda e racconta anche l’emigrazione che questo paese ha subito, in particolar modo tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900. Molti castiglionesi si spostarono verso i grandi centri urbani come Roma o le città del Nord Italia, ma anche all’estero in Svizzera, Francia, Germania e Belgio, fino ad andare oltre oceano verso gli Stati Uniti e l’Argentina.

Ma le loro radici sono qui… legate a questa terra.

Tale scultura è stata realizzata dallo scultore Giuseppe Colangelo, il quale , essendo anch’esso figlio di emigrati, ha sempre avuto a cuore tale tematica rappresentata già più volte nelle sue opere.

I principali soggetti delle sue produzioni scultoree sono incentrati sugli elementi naturali, in particolare la terra e il vento, che colgono e traspirano l’ambiente di questo paese, spesso fonte di ispirazione per le sue opere.

La curiosità principale è che egli sia emigrato “al contrario”, venendo a vivere ormai da oltre 25 anni a Castiglione Messer Marino. Dunque un’ottima conciliazione per la sintesi di un’opera intenta ad omaggiare le radici e la storia di questo paese.

Nel programma i saluti della sindaca Silvana Di Palma e la presentazione del libro “La terza Geografia”, di Carmine Valentino Mosesso, con moderatore Nicholas Tomeo (Università degli Studi del Molise).