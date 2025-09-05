Altra rottura, mancherÃ  di nuovo l'acqua

La Sasi comunica che, a causa della rottura procurata da ditta durante attivitÃ agricola (scasso del terreno) dellâ€™adduttrice principale in localitÃ via Madonna delle Grazie di Monteodorisio saranno eseguiti i lavori di riparazione che comporteranno la sospensione della normale fornitura idrica dalle ore 12.00 di oggi 05.09.2025 fino alle ore mattutine del giorno seguente 06.09.2025 nei comuni di:
Vasto (esclusa zona Marina), San Salvo (esclusa zona Marina parte sud), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Buono, Scerni (per gli utenti di Piana dei Fiori, Cerase, Cipressi, Fonte Nuovo, Reliscia, Bardella, Colle Breccioli, Contrada Ragno, San Giacomo, Colle Marrollo).