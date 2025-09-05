Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Altra rottura, mancherÃ  di nuovo l'acqua

Comunicazione della Sasi

redazione
Territorio
Condividi su:
La Sasi comunica che, a causa della rottura procurata da ditta durante attivitÃ  agricola (scasso del terreno) dellâ€™adduttrice principale in localitÃ  via Madonna delle Grazie di Monteodorisio saranno eseguiti i lavori di riparazione che comporteranno la sospensione della normale fornitura idrica dalle ore 12.00 di oggi 05.09.2025 fino alle ore mattutine del giorno seguente 06.09.2025 nei comuni di:
 
Vasto (esclusa zona Marina), San Salvo (esclusa zona Marina parte sud), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Buono, Scerni (per gli utenti di Piana dei Fiori, Cerase, Cipressi, Fonte Nuovo, Reliscia, Bardella, Colle Breccioli, Contrada Ragno, San Giacomo, Colle Marrollo).
Condividi su:

Seguici su Facebook