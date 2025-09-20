Guardia Costiera di Vasto, tornano in mare le tartarughe Rino e Iside

Nella tarda mattinata di ieri, la Guardia Costiera di Vasto assieme al personale tecnico del Centro Studi Cetacei di Pescara in compagnia di un gruppo di volontari imbarcati su unitÃ messe a disposizione del Circolo Nautico di Vasto hanno rilasciato nellâ€™ambiente marino due tartarughe Caretta caretta.
Le tartarughe chiamate Rino (finito accidentalmente nelle reti di un peschereccio al largo di Ortona lo scorso novembre) e Iside (recuperata lo scorso maggio vicino al Pontile di Vasto Marina, debilitata da una polmonite) dopo aver ricevuto le cure tornano a nuotare liberamente in mare.
Lâ€™evento rientra nelle iniziative del Festival dei Capodogli, organizzato dal Comune di Vasto per ricordare e celebrare la forza che si ottiene quando vi Ã¨ la sinergia tra le amministrazioni e le varie associazioni presenti sul territorio.
La Guardia Costiera di Vasto invita inoltre tutti i cittadini a voler sempre segnalare, con tempestivitÃ , tutti gli avvistamenti o eventuali spiaggiamenti di specie protette ferite o in difficoltÃ (tartarughe marine, delfini, cetacei, ecc.), al fine di poter attivare la rete di soccorsi e l'intervento immediato del personale specializzato (biologi marini, medici veterinari, etc.), teso al salvataggio di queste specie, molte delle quali in via di estinzione.