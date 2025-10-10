Trignina, sabato manifestazione pubblica con l'ex ministro Di Pietro

Antonio Di Pietro, ex ministro dei Lavori pubblici, scende in campo al fianco dei sindaci abruzzesi e molisani per sollecitare iniziative e interventi per la messa in sicurezza la Strada Statale 650 Fondovalle Trigno.
Si terrà sabato 11 ottobre, dalle ore 10, nel piazzale dell'area di servizio ‘Il Girasole’, l'incontro pubblico “A sostegno del potenziamento e messa in sicurezza della SS 650 “Trignina” organizzato dal sindaco di Dogliola Giovanni Giammichele.
" Di Pietro conosce bene la Trignina. Tutti ricordano che fu lui nel 2008, in veste di ministro dei Lavori pubblici, a dare impulso al rifacimento del ponte sul Treste ritenendo la Trignina un asse viario di grande importanza . Per questo si è detto ben disposto ad aiutare i sindaci a trovare una soluzione", commentava Giammichele nella presentazione dell'appuntamento.
Chiamati a raccolta sindaci e amministratori del territorio per la questione inerente la sicurezza dell'arteria nazionale. L'ultimo incidente mortale registrato risale al 12 agosto scorso quando perse la vita un 31enne molisano in un tragico incidente avvenuto nei pressi dello svincolo per San Salvo-Montenero di Bisaccia. La richiesta, generale, è sempre la stessa: procedere all'ammodernamento della strada nazionale per aumentarne la sicurezza.