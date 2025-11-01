UniversitÃ  ponte tra l'Abruzzo e gli Stati Uniti

La collaborazione tra Casalanguida e lâ€™UniversitÃ del South Carolina continua a crescere e si consolida ufficialmente. La delegazione comunale in visita negli Stati Uniti ha infatti rinnovato il protocollo dâ€™intesa con lâ€™ateneo americano, confermando lo svolgimento del programma Study Abroad.



A rappresentare il Comune sono il sindaco Luca Conti, i consiglieri Donato Di Croce e Mariagrazia Palmitesta, e lâ€™ex consigliere Gianni Di Risio, affiancati dalla Prof.ssa Angela Tumini e dal Prof. Domenico Noviello, docenti e referenti accademici del progetto.



Il programma, avviato nel 2024, ha giÃ visto la presenza a Casalanguida di studenti per due anni consecutivi, nel 2024 e nel 2025. I giovani universitari hanno potuto vivere unâ€™esperienza autentica nel borgo abruzzese: attivitÃ culturali, lezioni e momenti di studio, laboratori dedicati alle tradizioni locali e alla cucina, visite guidate e incontri con la comunitÃ del paese e del territorio della provincia di Chieti. Un percorso di condivisione che ha trasformato Casalanguida in un punto di riferimento internazionale per lâ€™accoglienza culturale.



Â«La collaborazione con lâ€™UniversitÃ del South Carolina non Ã¨ solo unâ€™iniziativa culturale, ma unâ€™iniziativa che mette in dialogo due realtÃ lontane geograficamente ma vicine nei valori: ospitalitÃ , conoscenza, rispetto e apertura verso il mondoÂ» dichiara il sindaco Luca Conti



Durante la visita, la delegazione casalanguidese ha presentato il programma delle attivitÃ previste per il 2026, che punteranno a rafforzare lâ€™esperienza degli studenti con ulteriori percorsi tematici, momenti di studio immersivi, incontri culturali, giornate nelle famiglie del territorio e attivitÃ di valorizzazione del patrimonio locale.



Â«Gli studenti che hanno vissuto a Casalanguida sono tornati negli Stati Uniti portando con sÃ© una nuova consapevolezza e un legame profondo con il nostro borgoÂ» aggiunge il sindaco Conti. Â«Molti di loro sono rimasti in contatto con i cittadini conosciuti qui. Questo dimostra che il progetto va oltre la formazione accademica: crea relazioni, costruisce ponti, e racconta la nostra terra attraverso le esperienze vissute - Conti conclude sottolineando lâ€™impegno dellâ€™Amministrazione comunale nel promuovere il territorio - Casalanguida sta dimostrando che anche un piccolo comune puÃ² diventare protagonista sulla scena internazionale se ci sono visione, collaborazione e autenticitÃ . Continueremo a investire nella cultura, nelle relazioni internazionali e nella valorizzazione delle nostre radici, convinti che questo progetto rappresenti unâ€™opportunitÃ di crescita per tuttiÂ».



Con questo rinnovo, Casalanguida conferma la propria vocazione allâ€™accoglienza e allâ€™apertura verso il mondo, promuovendo lâ€™Abruzzo e la provincia di Chieti attraverso un modello innovativo di scambio culturale e umano.