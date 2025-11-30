Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Roccaspinalveti, rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado

redazione
Territorio
Condividi su:
Anche questâ€™anno, e per il terzo anno consecutivo, lâ€™Amministrazione comunale di Roccaspinalveti, con somme stanziate in bilancio, ha rimborsato gli abbonamenti agli studenti pendolari di Roccaspinalveti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.
 
"Lâ€™importo rimborsato - si legge in una nota - Ã¨ pari a 13.000 euro, destinati agli studenti che ogni giorno si spostano per raggiungere le scuole.
 
Negli ultimi 3 anni - sottolinea il sindaco Claudia Fiore -, questo impegno ha significato oltre 35.000 euro restituiti alle famiglie, risorse che sono rimaste nel territorio e hanno generato valore per la nostra comunitÃ . 
 
Un segnale importante: le aree interne non stanno a guardare. Stiamo lavorando per renderle piÃ¹ vivibili e attrattive, cercando di contrastare lo spopolamento con azioni concrete.
 
Questa Ã¨ solo una delle tante iniziative di questa Amministrazione a sostegno delle famiglie e della genitorialitÃ ".
Condividi su:

Seguici su Facebook