Roccaspinalveti, rimborso delle spese di viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di secondo grado

Anche questâ€™anno, e per il terzo anno consecutivo, lâ€™Amministrazione comunale di Roccaspinalveti, con somme stanziate in bilancio, ha rimborsato gli abbonamenti agli studenti pendolari di Roccaspinalveti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

"Lâ€™importo rimborsato - si legge in una nota - Ã¨ pari a 13.000 euro, destinati agli studenti che ogni giorno si spostano per raggiungere le scuole.

Negli ultimi 3 anni - sottolinea il sindaco Claudia Fiore -, questo impegno ha significato oltre 35.000 euro restituiti alle famiglie, risorse che sono rimaste nel territorio e hanno generato valore per la nostra comunitÃ .

Un segnale importante: le aree interne non stanno a guardare. Stiamo lavorando per renderle piÃ¹ vivibili e attrattive, cercando di contrastare lo spopolamento con azioni concrete.

Questa Ã¨ solo una delle tante iniziative di questa Amministrazione a sostegno delle famiglie e della genitorialitÃ ".