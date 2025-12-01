Carnevale Scernese, ripartono i preparativi

Dopo la grande e bellissima festa di marzo scorso che ha celebrato il cinquantesimo anniversario dell’edizione del Carnevale Scernese, l’associazione organizzatrice annuncia la ripartenza ufficiale dei preparativi per il nuovo anno.

Il presidente Ottavio Ubaldi, insieme a tutto il direttivo, esprime soddisfazione per il successo raggiunto e conferma che i lavori sono già in corso per offrire alla comunità un’altra edizione ricca di colori, tradizione e partecipazione.

“Ringrazio – dichiara Ubaldi - i componenti dell’associazione, l’amministrazione comunale e il sindaco Daniele Carlucci per la loro collaborazione e supporto.

Ogni martedì sera aspettiamo associazioni, gruppi e cittadini chiunque voglia dare una mano a livello fattivo o di idee per la riuscita dell’evento.

L’evento è fissato per martedì grasso 17 febbraio 2026, giornata in cui il Carnevale tornerà ad animare le strade con carri allegorici, gruppi mascherati, musica e intrattenimento. Il Carnevale Scernese riparte, più vivo che mai, con il sostegno e l’entusiasmo di tutta la comunità”.