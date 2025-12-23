Centenario del Monastero dei Benedettini a Casalbordino: "Patrimonio vivo"

Si sono concluse le celebrazioni del Centenario del Monastero dei Benedettini presso la Basilica Minore Madonna dei Miracoli di Casalbordino, un anno ricco di iniziative culturali e spirituali che hanno valorizzato un luogo simbolo della storia e dellâ€™identitÃ del territorio.

Â«Questo Centenario â€“ dichiara il vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Casalbordino Carla Zinni â€“ ha rappresentato unâ€™importante occasione per riscoprire il valore storico, culturale e sociale della presenza benedettina nel nostro territorio. La conclusione delle celebrazioni non Ã¨ un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare nel percorso di tutela e valorizzazione di questo patrimonio.

Il monastero insieme alla Basilica rappresentano non solo un luogo di spiritualitÃ , ma anche un bene culturale vivo, che arricchisce lâ€™identitÃ di Casalbordino e ne rafforza il senso di appartenenza. La cultura, infatti, nasce anche dal silenzio, dalla contemplazione e dalla capacitÃ di dare profonditÃ al tempo che viviamo.

Esprimo profonda gratitudine al Priore Don Paolo Lemme, alla ComunitÃ Benedettina e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative di questi giorni, rinnovando lâ€™impegno a sostenere la cultura come strumento di crescita e coesione della comunitÃ ".

Foto pagina Facebook Basilica Santa Maria dei Miracoli