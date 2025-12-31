Particella 18 a San Salvo Marina: “No alla vendita e no alla spiaggia concessa ai privati”

I consiglieri comunali Nicola Argiró, Alfonso Di Toro, Giancarlo Lippis e Fabio Travaglini, in una nota, esprimono il dissenso al piano di vendita della particella 18 a San Salvo Marina e denunciano una scelta che non riguarda solo il terreno, ma anche la concessione di un tratto di spiaggia pubblica a un soggetto privato.



Secondo i consiglieri di minoranza, vendere un’area comunale legandola all’uso della spiaggia significa mettere sul mercato un bene che appartiene a tutti, creando un vantaggio per pochi e limitando di fatto l’accesso libero dei cittadini.



I consiglieri richiamano, inoltre, la Direttiva europea Bolkestein, che impone trasparenza, concorrenza e parità di trattamento nell’uso di beni pubblici come il demanio marittimo. «Concedere la spiaggia insieme alla vendita del terreno – spiegano – rischia di aggirare queste regole e di esporre il Comune a conseguenze serie».



Pur dichiarandosi disponibili a discutere soluzioni alternative, le opposizioni ribadiscono con chiarezza la loro posizione: la particella 18 non va venduta e la spiaggia non può essere ceduta o “promessa” ai privati.



«La spiaggia è di tutti – concludono – e continueremo a opporci a una scelta sbagliata e dannosa per San Salvo».

