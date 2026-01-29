Casalbordino, 97 anni di storia: Polo Nord 1929, l’istituzione del gelato artigianale

A Casalbordino il gelato non è soltanto un piacere stagionale, ma un simbolo identitario che attraversa il tempo. Si chiama Polo Nord e oggi celebra 97 anni di attività, un traguardo che racchiude una lunga storia di famiglia, lavoro artigianale e profondo legame con il territorio. Fondata nel 1929 dalla famiglia Bello, la gelateria è arrivata alla quarta generazione e continua a essere un punto di riferimento non solo per il paese, ma per l’intero comprensorio vastese.

Il gelato firmato Cosimo e Maria Bello, affiancati da alcuni anni dai figli Teresa e Francesco, è definito da molti come “tutta un’altra storia”. Una storia costruita sulla scelta accurata delle materie prime, prevalentemente locali, su ricette tramandate nel tempo e su una costante attenzione alla qualità. Tra i gusti più apprezzati spiccano le creme classiche, come nocciola fior di latte e pistacchio, accanto al celebre Perle del Sud, una crema originale che rappresenta l’identità e la creatività del laboratorio. Accanto ai gelati, Polo Nord 1929 propone anche torte, girelle e i tradizionali parrozzi abruzzesi, reinterpretati con eleganti farciture di gelato artigianale.

Nel corso degli anni la gelateria Polo Nord 1929 di Casalbordino ha partecipato più volte a Milano Golosa, la prestigiosa kermesse enogastronomica ideata da Davide Paolini, il Gastronauta del Sole 24 Ore, conquistando riconoscimenti di grande rilievo che l’hanno consacrata prima gelateria d’Abruzzo e tra le prime dieci in Italia, un traguardo che premia quasi un secolo di passione, dedizione, ricerca e profonda cultura del gelato artigianale, confermando Polo Nord 1929 come una vera eccellenza italiana, capace di unire tradizione, qualità delle materie prime e visione contemporanea.