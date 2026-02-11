"Una biblioteca per ogni paese": la cultura al centro della terza lezione della Scuola piccoli Comuni

La cultura quale asset strategico per lo sviluppo locale e nelle aree periferiche Ã¨ il tema del prossimo incontro alla Scuola dei piccoli Comuni (SPICCO) di Castiglione Messer Marino.

Appuntamento giovedÃ¬ 19 febbraio, alle ore 14,30, come di consueto nellâ€™aula magna dellâ€™Istituto Comprensivo Statale (Via Istonia, 44).

La lezione sarÃ tenuta da Antonella Agnoli, progettista di biblioteche, tra le altre cose assessora alla Cultura del Comune di Lecce nel biennio 2017/2018 e giÃ componente il Consiglio superiore dei beni culturali. A tenere la parte laboratoriale sarÃ Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda, comune che sulla cultura ha impostato una strategia di lungo periodo con interessanti risultati.

Lâ€™incontro sarÃ aperto dalla sindaca di Castiglione Messer Marino, Silvana Di Palma, e dal direttore di SPICCO e docente Unimol, Rossano Pazzagli: Â«Dati Openpolis alla mano â€“ afferma il direttore Pazzagli â€“ oltre la metÃ dei musei dâ€™Abruzzo si trova nelle aree interne, di cui piÃ¹ del 30% apre solo su richiesta. La rete delle biblioteche Ã¨ fitta, ma anche per esse le difficoltÃ gestionali limitano questo prezioso servizio per i cittadini. Il rilancio passa anche da qui: ci vorrebbe una biblioteca per ogni paeseÂ», conclude il direttore.

Gli incontri sono aperti a tutti ed Ã¨ ancora possibile iscriversi cliccando direttamente sul seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

La Scuola non si limita alle lezioni, ma promuove anche attivitÃ collaterali nei comuni del territorio. CosÃ¬ la sera del 19 alle 21, presso la Biblioteca comunale di Bomba, la Agnoli presenterÃ il suo ultimo libro La casa di tutti (Laterza, 2023). Allâ€™evento, organizzato dal Comune di Bomba con la collaborazione di SPICCO, parteciperÃ lâ€™autrice che dialogherÃ con lâ€™assessora comunale alla cultura, Marinella Fioriti, il direttore della Scuola, Rossano Pazzagli, e Carlo Dâ€™Angelo, ricercatore Unimol. Questo, afferma la Agnoli, Ã¨ Â«un libro sulla cittÃ , sulle biblioteche e sulla cittadinanza attivaÂ».

La scuola Ã¨ promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di RuralitÃ e SolidarietÃ ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da SocietÃ dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino â€“ Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si puÃ² scrivere alla segreteria organizzativa allâ€™indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si puÃ² visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.