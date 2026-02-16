Il ruolo dell'Abruzzo tra Libano e Italia

Dopo il successo dell'incontro organizzato dal Mediterranean Forum of Local Governments and Business in data 28 novembre alla Camera dei Deputati, che ha visto protagonista Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, si svolgerà dal 16 al 19 febbraio una missione operativa ed istituzionale in Libano.

La delegazione italiana grazie all'organizzazione del Mediterranean Forum of Local Governments & Business e dell'Ambasciata Libanese a Roma, vedrà Confindustria protagonista. Oltre ad una conferenza di altissimo livello con l'establishment politico ed economico libanese, sono previsti tavoli di lavoro con i singoli ministri e con gli operatori

economici. La finalità è mettere a terra un piano concreto di azione e collaborazione tra i due Paesi.



Tra i momenti centrali della missione, sono previsti oltre alla plenaria, incontri con S.E. Dr. Amer Bisat, Ministro dell’Economia e del Commercio, di S.E. Joe Issa El-Khoury, Ministro dell’Industria, e di S.E. Mohamed Choucair, Presidente delle Lebanese Economic Organizations, e dai rappresentanti del mondo economico e industriale dei due Paesi.



Nel corso dei lavori saranno presentate le opportunità di investimento e collaborazione in Libano, lo stato di sviluppo dell’industria libanese negli ultimi anni e le prospettive di co-manufacturing e cooperazione industriale nell’area mediterranea.

Per Confindustria interverranno, il Dr. Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo e di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico delle Province di

Chieti, Pescara e Teramo e il Dr. Massimiliano Iocco, presidente Sezione Meccatronica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.



Lorenzo Dattoli ha dichiarato: “Questa missione rappresenta un passo concreto verso la costruzione di un piano di azione e collaborazione tra Italia, Abruzzo e Libano. Vogliamo mettere a terra progetti operativi, favorendo investimenti, co-manufacturing e nuove opportunità di cooperazione industriale nell’area mediterranea, rafforzando il ruolo dell’Abruzzo come interlocutore strategico".



Secondo Massimiliano Iocco “Il confronto diretto con i ministri e con gli operatori economici libanesi è un’occasione fondamentale per sviluppare partnership industriali concrete. Il settore della meccatronica può offrire competenze e innovazione tecnologica per costruire percorsi di sviluppo congiunto tra le imprese dei due Paesi".



Matteo Redenti, fondatore del Mediterranean Forum of Local Governments & Business, dichiara: “ Questa occasione è frutto di lavoro, ma soprattutto di una visione strategica da parte di tutti gli stakeholders coinvolti. L'obiettivo è mettere a terra progetti concreti”. conclude.

Patricia Issa, vice presidente del Mediterranean Forum of Local Governments and Business “Il Libano è una piattaforma naturale e storica per i rapporti con tutta la regione. L'Italia, ed in modo particolare l'Abruzzo, ha capito questa opportunità. La stabilità passa dal rafforzare i rapporti e realizzare progetti a medio e lungo termine”.



La missione proseguirà il 18 e 19 febbraio con incontri bilaterali con altri Ministri libanesi dall’Agricoltura ai Lavori Pubblici e Trasporti, oltre ad una sessione dedicata con l’Association of Lebanese Industrialists, focalizzata sulle prospettive di partnership industriale e sviluppo congiunto.