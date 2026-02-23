Sfida Menna-Di Nardo per la presidenza della Provincia di Chieti

Sono state depositate all’Ufficio elettorale dell’ente le candidature per le elezioni provinciali di Chieti, che si terranno domenica 15 marzo.

Per quanto riguarda la carica di presidente, sono in corsa l’uscente Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Angelo Di Nardo, primo cittadino di Ortona.

Per il rinnovo del consiglio sono state presentate due liste: “Insieme per la Provincia di Chieti” e “La Provincia che vogliamo”.

Per la lista “Insieme per la Provincia di Chieti” si sono candidati (tra parentesi il Comune di appartenenza): Marianna Apilongo (Atessa), Romina D’Ascanio (Pennapiedimonte), Lorenzo Di Ninni (Palmoli), Silvia Di Pasquale (Chieti), Nicola Di Stefano (Vasto), Stefania Fosco (Ari), Alessandro La Verghetta (Vasto), Roberto Nardone (San Vito Chietino), Angelo Radica (Tollo), Andrea Rondinini (Chieti), Arturo Scopino (Montelapiano), Rosa Silvestri (Civitella Messer Raimondo).

Per la lista “La Provincia che vogliamo” si sono presentati: Massimiliano Berghella (Treglio), Claudio Carretta (Casacanditella), Ilaria Catalano (Guilmi), Luca Conti (Casalanguida), Enzo Di Diego (Lanciano), Catia Di Fabio (Monteodorisio), Renzo Di Lizio (Bucchianico), Alice Di Maio (Ortona), Nicola Di Ninni (San Salvo), Matteo Pio Ferrante (San Giovanni Teatino), Mariagrazia Palmitesta (Casalanguida), Eufrasia Sciulli (Gamberale).

La validazione delle candidature verrà eseguita entro sabato 28 febbraio.

La consultazione elettorale si terrà domenica 15 marzo. Il seggio – situato nella sala consiliare dell’ente, al secondo piano della sede di corso Marrucino 97 a Chieti – sarà aperto dalle ore 7 alle ore 22. Lo scrutinio avrà inizio alle ore 8 del 16 marzo e i risultati si conosceranno nella tarda mattinata dello stesso giorno.

I Comuni interessati sono 104 e verranno suddivisi in cinque fasce, ognuna con un peso ponderato differente: centri con popolazione fino a 3.000 abitanti, centri con popolazione da 3.000 a 5.000 abitanti, centri con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti, centri con popolazione da 10.000 a 30.000 abitanti, centri con popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti.

L’elettorato attivo spetta ai 1.249 sindaci e consiglieri comunali del territorio provinciale in carica alla data delle elezioni; il numero dei votanti verrà verificato di nuovo il giorno antecedente l’apertura delle urne.

Nella tornata elettorale del 21 dicembre 2023, svoltasi per il rinnovo del solo consiglio, l’affluenza fu pari al 68,7%: si recarono al voto 858 elettori sui 1.249 aventi diritto.