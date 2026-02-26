Daniele Carlucci è il nuovo presidente dell’Unione dei Miracoli

Durante l’ultima seduta del Consiglio dell'Unione, Daniele Carlucci, sindaco di Scerni, è stato eletto nuovo presidente dell'Unione dei Miracoli.

Il neo-presidente Carlucci succede a Filippo Marinucci, sindaco di Casalbordino, del quale raccoglie il testimone alla guida dell'ente che aggrega i 4 comuni del territorio, Scerni, Casalbordino, Pollutri e Villalfonsina.

Al momento dell'insediamento, Carlucci ha espresso profonda gratitudine verso i colleghi e il predecessore.

"Desidero ringraziare sinceramente Filippo Marinucci per l’importante lavoro svolto fino ad oggi," ha dichiarato il neo presidente Daniele Carlucci. "Un ringraziamento particolare va ai colleghi sindaci Mimmo Budano (Villalfonsina) e Luigi Gizzarelli (Pollutri) per la fiducia accordatami. La loro stima è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità."

Il mandato di Carlucci punta a rafforzare il ruolo dell'ente come motore di sviluppo locale: "L'Unione non deve essere intesa come un semplice unione burocratica, ma come un reale valore aggiunto per il nostro territorio. Il nostro obiettivo comune sarà quello di puntare su una strategia condivisa e su una progettazione di alto profilo, capaci di intercettare opportunità e dare risposte concrete alle esigenze della nostra comunità come abbiamo già fatto e stiamo facendo su alcune progettualità di promozione e servizi ai cittadini. Lavoreremo, come fatto fino ad oggi, per l'interesse dei nostri Enti e per il bene del nostro prezioso territorio".