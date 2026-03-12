Concorso "Ercole Olivario", doppio riconoscimento per il Frantoio Olearius alla selezione regionale abruzzese

Importante riconoscimento per il Frantoio Olearius di Tenaglia Filomena, con sede a Cupello, protagonista tra le eccellenze abruzzesi nella selezione regionale del prestigioso Concorso Nazionale Ercole Olivario, dedicato allâ€™olio extravergine di oliva, giunto alla sua XXXIV edizione.

Nel corso della cerimonia di premiazione che si Ã¨ svolta il 10 marzo presso la Camera di Commercio Chieti Pescara, lâ€™azienda si Ã¨ distinta conquistando il secondo posto nella categoria Olio DOP/IGP con Colonne dâ€™Ercole Prima Fatica â€“ Colline Teatine DOP e il terzo posto nella categoria Olio Extra Vergine di Oliva con Colonne dâ€™Ercole Quarta Fatica.

"Un risultato - si legge in una nota - che premia lâ€™impegno costante e il percorso intrapreso dallâ€™azienda, da sempre orientata alla qualitÃ e alla valorizzazione dellâ€™olivicoltura del territorio. Attraverso unâ€™attenta gestione degli uliveti, una raccolta accurata delle olive e un processo di lavorazione volto a preservare le caratteristiche del prodotto, il frantoio porta avanti una produzione che unisce tradizione, competenza e innovazione.

Gli oli in concorso sono stati sottoposti alla valutazione del panel ufficiale di assaggiatori della Camera di Commercio Chieti Pescara, coordinato da Marino Giorgetti, che ha selezionato le migliori produzioni regionali attraverso specifiche analisi sensoriali. Il concorso Ã¨ riservato alle aziende che garantiscono la commercializzazione diretta di un lotto omogeneo documentato di almeno 10 ettolitri di olio.

Promosso dal sistema camerale italiano, il Premio Ercole Olivario rappresenta da oltre trentâ€™anni uno dei principali strumenti di valorizzazione dellâ€™olio extravergine italiano. Le selezioni regionali consentono di individuare le eccellenze che accedono alla fase finale nazionale.

Il doppio riconoscimento ottenuto conferma il percorso di qualitÃ del Frantoio Olearius e lâ€™impegno dellâ€™azienda nel promuovere e valorizzare lâ€™eccellenza dellâ€™olio extravergine abruzzese".