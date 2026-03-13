"Dalle lotte per la terra e il lavoro alla fuga dalle campagne: quale futuro per l’agricoltura abruzzese?", l'incontro a San Salvo

Si è tenuto ieri, nella cornice della Sala della BCC Valle del Trigno, il convegno “Dalle lotte per la terra e il lavoro alla fuga dalle campagne: quale futuro per l’agricoltura abruzzese? ”.
Si è discusso dei tanti terreni incolti e abbandonati, della proprietà agricola sempre più frammentata, dell'utilizzo improprio dei fondi agricoli attraverso l'installazione dei pannelli solari, di cosa produrre per ridare redditività al reddito degli agricoltori, di come la catena agroalimentare può dare risposte alle esigenze del mercato.
L'associazione Il Bosco e la Bandiera ha voluto celebrare con questa iniziativa il 76° anniversario dell'occupazione del Bosco Motticce avvenuta il 12 marzo 1950.
“Il nostro obiettivo - rimarca Gabriele Marchese, presidente del sodalizio - è quello di trasmettere ed in particolare alle nuove generazioni la memoria del passato e creare prospettive per un futuro migliore”.