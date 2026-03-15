San Salvo si conferma 'Comune Plastic Free'

Nuovo riconoscimento per San Salvo: la città è stata premiata ancora una volta tra i comuni abruzzesi virtuosi durante la cerimonia nazionale dei “Comuni Plastic Free 2026”, svoltasi al Teatro Olimpico di Roma.

A ritirare il premio è stato l’assessore all'Ambiente e alla Manutenzione Tony Faga, a conferma - si legge in una nota - dell’impegno costante dell'amministrazione nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Un risultato importante che da anni vede San Salvo distinguersi tra i comuni più attenti alla sostenibilità e alle buone pratiche ambientali.

Giunto alla quinta edizione, l’evento di premiazione dei “Comuni Plastic Free” si svolge con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale.

La cerimonia, promossa da Plastic Free Onlus – associazione impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica e oggi presente in oltre 40 Paesi – si è svolta alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, con il videomessaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, del presidente Anci Gaetano Manfredi e con l’intervento del presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, insieme al fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano.

"Questo riconoscimento rappresenta molto più di una semplice premiazione: è il segno concreto di un percorso condiviso che coinvolge istituzioni, cittadini, scuole e associazioni. Un lavoro di squadra che negli anni ha permesso di promuovere iniziative di sensibilizzazione, giornate ecologiche e azioni concrete per la salvaguardia del nostro territorio" sottolinea il sindaco Emanuela De Nicolis.

L'assessore Tony Faga: "Un ringraziamento sincero va a tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono con piccoli gesti alla cura della nostra città, alle associazioni attive sul territorio e soprattutto alle referente di Plastic Free Floriana e Agnese Catalano con cui ci confrontiamo sempre, Luca Di Carlantonio referente regionale per il prezioso lavoro svolto e per la collaborazione continua. San Salvo continua così a distinguersi come una comunità attenta all’ambiente e al futuro delle nuove generazioni".

Luca Di Carlantino, referente regionale: "Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni all'amministrazione comunale che ha ricevuto questo importante riconoscimento, risultato di un lavoro condiviso tra comune, cittadini e rappresentanti di Plastic Free. Inoltre, un ringraziamento speciale va a tutti i referenti e volontari Plastic Free che, con passione e dedizione, hanno portato avanti iniziative di sensibilizzazione, raccolte ambientali e progetti educativi in tutta Italia".