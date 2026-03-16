Costa dei Trabocchi protagonista alla BMT – Borsa Mediterranea del Turismo

La Costa dei Trabocchi protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) a Napoli, nello stand della Regione Abruzzo, dove si è svolto un incontro-confronto dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio abruzzese e della Costa Amalfitana.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di dialogo e promozione tra due territori simbolo del turismo e anche della qualità gastronomica e dei prodotti vinicoli e oleari italiani, mettendo in rilievo il valore delle produzioni locali e la capacità degli operatori del settore enogastronomico di valorizzare tradizioni, saperi e prodotti identitari.

All’incontro hanno preso parte il presidente della DMC Costa dei Trabocchi Giuseppe Di Marco, la rappresentante della Regione Abruzzo Cinzia Liberatore, il giornalista del Made in Italy Carlo Dugo e i sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, con il consigliere Carlo Luciani, e di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio.

Nel corso dell’iniziativa è stata posta particolare attenzione alla “Vetrina del Gusto”, situata nella monumentale Abbazia di San Giovanni in Venere, suggestivo complesso storico posto su un promontorio che domina la Costa dei Trabocchi, luogo simbolo dell’incontro tra paesaggio, cultura e tradizione.

Illustrato, inoltre, il mercatino “La ViaNova delle Arance" nella contrada Vallevò di Rocca San Giovanni, evento dedicato alla valorizzazione degli agrumi, dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla nuova iniziativa “Sapori & Saperi della Costa dei Trabocchi”, progetto che coinvolge non solo i comuni costieri ma anche quelli dell’entroterra, con l’obiettivo di promuovere in maniera integrata la tipicità e la qualità dei prodotti di questo territorio.

Durante la presenza alla BMT è stata inoltre illustrata la “Costa Bio dei Trabocchi”, progetto dei Comuni di Fossacesia, Rocca San Giovanni e San Vito Chietino, inserito anche dal Comune di Fossacesia nella candidatura a Capitale Italiana del Mare 2026, iniziativa che punta a valorizzare sostenibilità, ambiente e filiere agroalimentari di qualità.

Nel corso della manifestazione fieristica i sindaci hanno anche incontrato numerosi operatori turistici e agenzie di viaggio presenti alla Borsa Mediterranea del Turismo, rafforzando il dialogo con il settore e promuovendo le opportunità offerte dalla Costa dei Trabocchi come destinazione turistica ed enogastronomica di eccellenza.

I sindaci Di Giuseppantonio e Caravaggio hanno dichiarato: «La partecipazione alla BMT di Napoli è un’importante occasione per promuovere le straordinarie qualità della Costa dei Trabocchi e dell’intero territorio che la circonda. Parliamo di un’area che si estende da Francavilla al Mare fino a San Salvo, capace di offrire paesaggi unici, tradizioni autentiche e una straordinaria ricchezza enogastronomica.

Il lavoro degli operatori turistici, dei produttori e delle amministrazioni locali – hanno aggiunto – sta contribuendo a costruire un’offerta sempre più integrata, che valorizza non solo la costa ma anche l’entroterra, rafforzando l’identità di un territorio che punta sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’accoglienza».