L’intelligenza artificiale nei cantieri: la start-up “Now Vision” vince la finale interregionale del Premio Cambiamenti 2026

L’uso dell’intelligenza artificiale per monitorare l’andamento dei cantieri edili, soprattutto quando si tratta di valutare – negli appalti pubblici in modo particolare – l’effettivo stato di avanzamento dei lavori cui deve corrispondere il pagamento di una quota di finanziamento: momento che da sempre rappresenta uno snodo problematico.

Va alla start-up pescarese “Now Vision” la vittoria della finale interregionale del Premio Cambiamenti, tenuta a Pescara nell’aula 31 del Dipartimento di Economia dell’Università ‘d’Annunzio’ in viale Pindaro.

L’azienda, che prenderà parte così alla finale nazionale in programma a Roma a fine aprile (in palio ci sono 20mila euro alla prima classificata; due premi da 5mila appannaggio di seconda e terza; numerosi altri benefit), ha preceduto l’impresa aquilana “Anostra” e quella chietina “Airis Avio Lab”.

A decretare il successo di “Now Vision” è stato il voto combinato della giuria tecnica e di quella studentesca: la folta platea di giovani che, attraverso un Qr code, ha potuto così prendere parte attivamente alla scelta. «Abbiamo scelto un campo dove non sempre la trasparenza è l’elemento dominante, con evidenti conseguenze nella corrispondenza tra pagamenti ed effettivo stato di avanzamento dei lavori» spiega Alessandro Tagliamonte, che nel luglio del 2025 ha fondato con altri due soci la start-up, che vanta oggi anche sette dipendenti e che si dice «molto soddisfatto di un riconoscimento che mostra come il merito possa ancora essere considerato un valore».

Tredici le start-up (dodici abruzzesi e una del Molise) che si sono contese il primato odierno di questa edizione 2026 del Premio, dal titolo emblematico “Nuove Rotte, mappe traiettorie e strategie per le imprese italiane”). Si tratta di “Adamo R&S Lab”; “Airis Avio Lab”; “Air Shot X”; “Anostra”; “Home Parking”; “ItaliKush”; “Kiwui”; “Lex Capital”; “Myconic”; “Now Vision”; “Pe Space”; “Snap Tech”; “Younique”: tutte hanno avuto tre minuti di tempo per illustrare obiettivi, strategie, progetti aziendali.

La selezione è stata operata dalla giuria tecnica composta da Marco Tuci (referente regionale del Premio Cambiamenti Abruzzo-Molise, che ha condotto l’incontro); Salvatore Florimbi (vice segretario generale vicario della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, che ha ricordato «come negli anni il Premio abbia mutato rapidamente la propria natura, grazie ai cambiamenti apportati dalle nuove tecnologie»; Andreea Mighiu (EEN senior advisor dell'Agenzia di Sviluppo dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara); Lucio Boschi (presidente Cna Giovani Imprenditori Abruzzo) e Giuseppe Di Biase (consulente aziendale).

All’evento saranno presenti, per la Cna, il responsabile nazionale del Premio, Luca Iaia («Bisogna saper trasmettere passione, toccare corde delle persone, catturare attenzione» ha detto) e il direttore regionale Silvio Calice, che ha ricordato «l’originalità, nel panorama nazionale del Premio, di coinvolgere in Abruzzo anche gli atenei, perché è spesso proprio dal mondo degli studenti che nascono i futuri imprenditori». Per l’università, i professori Alberto Simboli (referente per la terza missione del Dipartimento di Economia; il direttore dello stesso Dipartimento, Alessandro Sarra; la presidente del corso di laurea in Business Administration, Laura Berardi.