Particella 18 a San Salvo Marina, deserta l'asta per la vendita

“Oltre al danno economico e d’immagine per il Comune, vi è anche la beffa di non aver trovato un acquirente, nonostante le numerose proroghe”: così Gabriele Marchese, ex sindaco di San Salvo, a riguardo dell'asta andata deserta per la vendita nell'ambito della cosiddetta Particella 18 alla Marina.

"Parlo di danno economico - aggiunge - perché il mancato incasso della somma creerà un vuoto di bilancio. La cosa che voglio ribadire è che decidere di vendere all’asta quel terreno è una scelta miope, propria di chi non ha una visione futura della città e dello sviluppo che la Marina di San Salvo potrebbe perseguire.

Quell’area può rappresentare il volano per un’ulteriore crescita dello sviluppo turistico e ambientale della nostra Marina. Vendere quel terreno per farvi costruire case e negozi è una scelta sbagliata che guarda al passato: di case vuote non ne abbiamo più bisogno, ce ne sono già troppe.

L’alternativa alla vendita è quella di realizzarvi un moderno campus scolastico, dove i giovani e le scuole di ogni ordine e grado possano svolgere studi sulla sostenibilità, sull’educazione ambientale e sugli ecosistemi marini e dunali. Per San Salvo e per l’intera costa adriatica rappresenterebbe un’eccellenza.

Fate ancora in tempo a ripensarci: non sciupate questa grande opportunità. Chi amministra - conclude Marchese - deve essere lungimirante e avere coraggio, con una visione del futuro".

Nella foto in evidenza l'attuale area della Particella 18, in quella nella galleria il Biotopo costiero, esempio di come potrebbe diventare quel terreno con la realizzazione del campus