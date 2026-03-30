Formazione e lavoro, al via a Vasto 5 corsi gratuiti con qualifica regionae con il programma GOL

Cinque nuove opportunitÃ formative a Vasto, completamente gratuite, per chi vuole acquisire competenze richieste dal mercato del lavoro e ottenere una qualifica regionale; dal turismo allâ€™amministrazione, fino al settore digitale e meccanico.
Lâ€™iniziativa si inserisce nel solco delle politiche attive della Regione Abruzzo che con il programma GOL punta a offrire strumenti concreti a chi Ã¨ in cerca di occupazione, a chi desidera riqualificarsi e a quanti intendono rafforzare il proprio profilo professionale attraverso un percorso formativo mirato.
I corsi attivati dalla Polaris Srl di Vasto riguardano settori tra loro diversi, ma accomunati da una crescente richiesta di figure qualificate.
Nel dettaglio, i percorsi disponibili sono:
Addetto allâ€™accoglienza in strutture ricettive,
Operatore macchine utensili a controllo numerico,
Tecnico dellâ€™amministrazione economica-finanziaria,
Tecnico sviluppatore di applicazioni software per dispositivi
Addetto stipendi e paghe
Una proposta formativa pensata per rispondere in modo diretto ai bisogni del territorio e, allo stesso tempo, per offrire ai partecipanti competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.
Per prendere parte ai corsi, gli interessati devono recarsi presso la sede di Polaris Srl a Vasto, in Via Salvo Dâ€™Acquisto 1, per effettuare lâ€™iscrizione o manifestare il proprio interesse entro il 13 aprile (tel. 0873513134 - 345 3915828).