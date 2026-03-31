Dall'Abruzzo ai tavoli nazionali ed europei, nuove nomine per i Giovani di Confagricoltura (ANGA)

C'Ã¨ un'agricoltura giovane che cresce attraverso il confronto, lo scambio di esperienze e l'apertura verso realtÃ diverse. Le recenti nomine Anga (Giovani di Confagricoltura) vanno proprio in questa direzione, rafforzando la presenza dell'associazione sia a livello nazionale sia nei tavoli europei, dove si costruiscono le politiche del settore.

Tra gli incarichi, quello di Franco Cherubini, vicepresidente dei Giovani di Confagricoltura Abruzzo, individuato quale rappresentante Anga (Giovani di Confagricoltura) presso la Federazione Nazionale di Prodotto Orticoltura (FNP), ratificato nell'ultimo Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il 12 marzo. Laureato in economia con specializzazione in food marketing e strategie commerciali, ha costruito una propria realtÃ imprenditoriale raccogliendo e rilanciando una tradizione familiare, seguendo direttamente ogni aspetto dell'attivitÃ .

"ANGA per me Ã¨ davvero un motore di sviluppo, afferma Franco Cherubini, perchÃ© ti mette a confronto diretto con altri giovani imprenditori e con realtÃ aziendali diverse dalla tua, ampliando prospettive e approcci", prosegue, "Ã¨ proprio da questo scambio continuo che nasce una visione piÃ¹ completa, sia sul piano imprenditoriale che su quello politico", conclude.

In ambito europeo, Angelo Di Giamberardino, classe 2000, entra nel sistema CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) come osservatore e sostituto nel Gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli â€“ ortofrutta. Dopo la laurea in Economia e gestione d'impresa all'UniversitÃ Roma Tre e il percorso magistrale in Agricultural and Food Economics dell'UniversitÃ Cattolica del Sacro Cuore a Cremona (Campus Santa Monica), ha avviato nel 2025 una propria azienda agricola specializzata nella produzione di ortaggi e patate, sviluppando un progetto che si inserisce in una consolidata esperienza familiare.

Il suo percorso Ã¨ stato arricchito da esperienze fuori dall'Italia, tra cui uno stage a Madrid in una start up di agricoltura di precisione per le vertical farm e un'esperienza nel retail marketing con Bonduelle.

"Prima di rientrare ho scelto di confrontarmi con realtÃ diverse per ampliare le competenze, afferma Angelo Di Giamberardino, oggi l'obiettivo Ã¨ trasferire questo bagaglio nelle nostre aziende, rendendole piÃ¹ moderne e competitive", sottolinea.

Sempre nei tavoli europei, Gaetano Polidori, vicepresidente Anga (Giovani di Confagricoltura), Ã¨ stato nominato esperto CEJA (Consiglio europeo dei giovani agricoltori) nel Gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli â€“ vino, con accesso prioritario ai lavori. Laureato in Viticoltura ed Enologia all'UniversitÃ di Trento, Ã¨ impegnato a tempo pieno nella sua azienda vitivinicola, dove segue l'intero processo, dalla gestione dei vigneti alla produzione fino alla commercializzazione.

"Lavorare su tutta la filiera consente di avere una visione completa del settore, afferma Gaetano Polidori, ed Ã¨ questa esperienza che porto anche all'interno dell'Anga e nei tavoli europei", prosegue, "credo fortemente nel ruolo dell'associazione come strumento di crescita e rappresentanza, anche nei territori dove Ã¨ meno strutturata", conclude.

Tre percorsi diversi, uniti da un elemento comune, la capacitÃ di mettersi in gioco, confrontarsi e riportare valore nelle proprie aziende. Un modello che racconta un'agricoltura giovane, dinamica e sempre piÃ¹ protagonista nei processi decisionali.

Nella foto Polidori, Cherubini e Di Giamberardino