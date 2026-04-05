Emergenza frane e territorio isolato, estrema criticitÃ  a Castiglione Messer Marino

Una situazione di estrema gravitÃ quella che sta interessando il territorio di Castiglione Messer Marino, duramente colpito da fenomeni franosi che stanno compromettendo viabilitÃ , sicurezza e collegamenti essenziali.

Sabato sopralluogo istituzionale, con la presenza di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tecnici della Provincia di Chieti guidati dallâ€™ing. Paola Campitelli, esponenti della Protezione Civile Regionale e del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Lâ€™incontro sul campo ha rappresentato un passaggio fondamentale per valutare direttamente le condizioni del territorio e avviare le procedure necessarie al possibile riconoscimento dello stato di emergenza, sia a livello regionale che nazionale. Durante il sopralluogo sono stati analizzati diversi aspetti cruciali: dallo stato della viabilitÃ alla situazione sanitaria, passando per il censimento delle persone piÃ¹ fragili e degli studenti, fino allâ€™individuazione delle prioritÃ di intervento.

Il quadro che emerge Ã¨ fortemente critico. Attualmente, quattro dei cinque accessi al paese risultano compromessi, mentre lâ€™unica via percorribile rimane in condizioni precarie. Una situazione che espone la comunitÃ a rischi concreti, non solo per la sicurezza quotidiana dei cittadini, ma anche per la gestione di eventuali emergenze, in particolare di natura sanitaria.

Di fronte a questo scenario, il Comune di Castiglione Messer Marino ha ribadito la propria piena disponibilitÃ alla collaborazione con tutte le istituzioni coinvolte: dalla Presidenza del Consiglio alla Protezione Civile Nazionale e Regionale, dalla Regione agli enti competenti fino alla Provincia di Chieti. Lâ€™obiettivo condiviso Ã¨ affrontare con urgenza una crisi che richiede interventi tempestivi, coordinamento efficace e senso di responsabilitÃ collettivo.

Non manca anche una riflessione sul piano dellâ€™informazione. A fronte della gravitÃ della situazione, viene evidenziata una copertura mediatica nazionale non adeguata allâ€™entitÃ dellâ€™emergenza. Una comunicazione chiara e tempestiva, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale nella gestione delle crisi. Un sentito ringraziamento Ã¨ stato invece rivolto agli organi di informazione locali, alle realtÃ territoriali e ai cittadini che stanno contribuendo a mantenere alta lâ€™attenzione e a garantire un flusso informativo costante e responsabile.

Lâ€™amministrazione comunale assicura che continuerÃ a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione, ripristinare la viabilitÃ e affrontare le criticitÃ attraverso interventi strutturali mirati.