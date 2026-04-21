Emergenza frane, il Consiglio provinciale si riunisce a Castiglione Messer Marino

Si terrÃ martedÃ¬ 21 aprile alle ore 11 nella Sala consiliare del Comune di Castiglione Messer Marino il Consiglio provinciale straordinario chiesto dai sindaci del comprensorio.

Questo l'ordine del giorno:

1) comunicazioni del presidente;

2) stato di emergenza nella provincia di Chieti in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato l'Abruzzo tra il 31 marzo e i giorni successivi. Proposta del presidente. Determinazioni;

3) "Emergenza viabilitÃ provinciale, ricognizione dei danni da eventi atmosferici (2017-2023-2026), stato degli interventi e definizione di un cronoprogramma per il ripristino delle infrastrutture". Richiesta di convocazione urgente del Consiglio provinciale su emergenza viabilitÃ e dissesto idrogeologico presentata con nota prot. 9086 del 09/04/2026 dal gruppo consiliare "La Provincia che vogliamo".

La seduta sarÃ trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Provincia di Chieti: https://www.youtube.com/@provinciadichieti4756