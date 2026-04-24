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Autostrada A14, ripristinato il doppio senso di marcia tra Vasto Sud e Termoli

redazione
Territorio
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E' stata ripristinata la piena percorribilità del tratto dell'A14 Bologna-Taranto tra Vasto Sud e Termoli, con due corsie per senso di marcia.

La riapertura completa fa seguito all'evoluzione delle condizioni del fronte franoso di Petacciato e alle attività svolte che hanno consentito il ripristino della piena configurazione di esercizio dell'autostrada, in seguito ai danni provocati dal movimento franoso verificatosi dopo Pasqua.

Le attività di prima messa in sicurezza e le fasi successive sono state realizzate dalla task force messa in campo da Autostrade per l'Italia.

Nel corso delle ultime settimane, le attività della task force hanno visto un impegno continuativo h24, con un impiego quotidiano medio di oltre 30 uomini e 15 mezzi.

L'intervento è stato supportato da un approccio integrato che ha messo in campo le migliori competenze tecniche e scientifiche, anche attraverso una sinergia con il mondo universitario.

Fonte Ansa
   

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