Aula didattica all'aperto nella pineta della Riserva Marina di Vasto

MartedÃ¬28 aprile Ã¨ stata inaugurata lâ€™aula didattica allâ€™aperto realizzata nella pineta della Riserva naturale di Marina di Vasto, un nuovo spazio pubblico pensato per attivitÃ educative, laboratori e momenti di sensibilizzazione ambientale, fruibile da cittadini, scuole e visitatori.

Allâ€™iniziativa hanno partecipato il sindaco Francesco Menna, lâ€™assessore allâ€™Ambiente Gabriele Barisano, lâ€™assessora allâ€™Istruzione Paola Cianci, la dirigente scolastica Concetta Delle Donne, insieme a docenti e alunni della Scuola dellâ€™infanzia San Michele (Nuova Direzione Didattica). Presenti anche lâ€™architetto Gisella La Palombara del Comune di Vasto e Alessia Felizzi (responsabile della Riserva naturale), che ha illustrato nel dettaglio le dotazioni didattiche dellâ€™area.

Lâ€™aula Ã¨ stata progettata come uno spazio immerso nella natura, dotato di cartellonistica informativa e pannelli educativi dedicati agli ecosistemi della riserva, alla biodiversitÃ locale e alle buone pratiche di tutela ambientale. Un luogo pensato per favorire lâ€™apprendimento esperienziale e il contatto diretto con lâ€™ambiente naturale.

Â«Con questa aula didattica â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ rafforziamo il valore della Riserva come spazio di conoscenza e crescita, oltre che di tutela ambientale. Ãˆ un investimento culturale rivolto soprattutto alle nuove generazioniÂ».

Â«Abbiamo voluto creare un luogo accessibile e inclusivo â€“ aggiunge lâ€™assessore allâ€™Ambiente Gabriele Barisano â€“ capace di coniugare educazione e sostenibilitÃ , offrendo strumenti concreti per comprendere e rispettare il nostro patrimonio naturaleÂ».

Â«La collaborazione con le scuole sulle tematiche ambientali Ã¨ da sempre proficua â€“ sottolinea lâ€™assessora allâ€™Istruzione Paola Cianci â€“ grazie allâ€™impegno delle docenti nellâ€™educare bambini e bambine, sin dallâ€™infanzia, ad amare e rispettare la natura attraverso esperienze dirette come quella svolta nella Riserva di Marina di Vasto. Questo grande lavoro della comunitÃ educante ha sempre ricevuto una risposta positiva da parte dellâ€™amministrazione comunale, che negli ultimi ventâ€™anni ha valorizzato le due Riserve Naturali della cittÃ , investendo nella loro conservazione e fruibilitÃ anche per i piÃ¹ piccoli, come dimostra lâ€™aula didattica che abbiamo inaugurato. Coinvolgeremo tutte le scuole - conclude Cianci - per condividere un luogo di bellezza e aggregazione a disposizione della collettivitÃ Â».