Scerni, il borgo riqualificato prende forma

Nuova linfa per il centro storico di Scerni.

Nella giornata di mercoledÃ¬, in concomitanza con le celebrazioni e la solenne processione in onore di San Nicola, lâ€™amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Carlucci ha ufficialmente tagliato il nastro delle opere di rigenerazione urbana che hanno interessato due aree strategiche del borgo antico: Via Arcivescovo De Risio e il nuovo Largo San Panfilo, quest'ultimo intitolato proprio al Santo Patrono del paese.

I lavori di riqualificazione hanno permesso di restituire alla cittadinanza spazi completamente rinnovati nel decoro, nella vivibilitÃ e nella funzionalitÃ sociale, combinando la tutela del patrimonio storico con la modernizzazione dell'arredo urbano.

"Questi primi interventi rappresentano un traguardo straordinario per la nostra comunitÃ e per la visione di futuro che stiamo realizzando", ha dichiarato il sindaco Daniele Carlucci.

"Il borgo storico prende concretamente forma, cambiando volto per diventare un luogo sempre piÃ¹ accogliente, decoroso e attrattivo sia per i residenti che per i visitatori".

Il primo cittadino ha poi evidenziato la virtuositÃ economica dell'operazione: "Parliamo di unâ€™opera complessiva da 300 mila euro, totalmente finanziata attraverso l'aggiudicazione di bandi promossi dalla Regione e dal Ministero. Siamo riusciti a intercettare importanti fondi pubblici extra-comunali, realizzando un intervento di grandissimo impatto a costo zero per le casse del Comune e senza gravare sulle tasche dei nostri concittadini".

L'inaugurazione non segna un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso piÃ¹ ampio. Il sindaco ha infatti annunciato che l'azione amministrativa sul comparto storico proseguirÃ senza sosta: "Come Amministrazione porteremo avanti con determinazione altri interventi di riqualificazione del borgo storico. Vogliamo che il cuore di Scerni esprima al massimo il suo potenziale attrattivo".

In chiusura, Carlucci ha espresso i propri ringraziamenti a tutti gli attori coinvolti nel progetto: "Un plauso e un ringraziamento sentito vanno ai progettisti e all'ufficio tecnico comunale per la professionalitÃ e l'efficacia dimostrate. Desidero inoltre ringraziare profondamente tutta la mia squadra di giunta: grazie alla compattezza, alla sinergia e al lavoro quotidiano di questa amministrazione siamo riusciti a trasformare una visione strategica in una realtÃ tangibile e fruibile per tutta la cittadinanza".



